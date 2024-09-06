摩羯颱風漸遠離　香港今午改掛3號風球挨轟！上班族需返工掀罵戰

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲摩羯颱風強大的威力，讓香港天氣相當不穩定。（圖／香港天文台）

強烈颱風「摩羯」持續朝中國廣東、海南方向前進，面對摩羯來勢洶洶，香港天文台昨日傍晚掛出8號風球，提醒民眾注意颱風，不過隨著摩羯逐漸遠離朝向海南、廣東而去，香港天文台今日中午也改掛出3號風球。香港沒有所謂颱風假，各公司根據勞工處的《工作守則》自行協調，但《工作守則》有明文指引，若中午時間8號風球就取消，則建議員工下午必須返回工作崗位。許多網友湧入香港天文台留言批評，認為天文台若晚一點再改掛出3號風球，大家就不必勞師動眾返工。根據《香港01》報導，香港天文台表示，由於摩羯颱風持續採取較為偏西的路徑移動，逐漸遠離香港，因此在今日中午12時40分改掛3號風球，但也呼籲民眾仍應遠離岸邊即停止所有水上運動，颱風雖逐漸遠離，但仍或有較大雨勢。8號風球改掛3號風球的時間點非常關鍵，因為根據香港勞工處今年新修訂的《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，香港雖無颱風假，但是當出現8號風球以上的惡劣天氣時，公司僱主和僱員須協商進行工作安排，在考量員工安全與交通情況下實施合理規劃，如有潛在安全危險，則僱主應讓員工暫時不要返回工作地點。另外，《工作守則》也明文建議，若遇到8號風球以上的惡劣天氣於工作時間期間取消或終止，若當時距離工作結束仍有3小時以上，則僱員應盡量返回工作崗位。換句話說，若下午3點之前8號風球取消，員工就應立即返工上班。《工作守則》並非強制規定，實際情況仍交由各公司與員工自行協商，但作為政府提出的參考指引，許多公司會按照《工作守則》建議。因此香港天文台今午12時40分改掛3號風球，許多上班族立即湧入臉書痛罵，「又要去趕車了」、「回公司做不了多久又收工，真是多謝了」、「全日停工比較好」。不過也有網友支持天文台決定，認為發布幾號風球本就應根據實際天氣狀況決定，前天文台助理台長梁榮武表示，摩羯颱風是相當強的颱風，香港天文台昨晚料敵從嚴無可厚非，天氣預報本就難以面面俱到。梁榮武也再次提醒民眾，香港雖已脫離摩羯直接侵襲的風險，但仍有風雨，依然有帶來災情可能，市民需持續提高警覺。