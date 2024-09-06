中市梧棲中港夜市開幕　打卡再送抵用券

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海線觀光美食、遊憩新據點！「梧棲中港觀光夜市」將於9月13日隆重開幕，成為台中第14座取得營業許可的合法夜市，也是梧棲區首座核准的路外型攤販集中區。經發局表示，夜市每周營業四天，從下午4時至凌晨1時，為歡慶夜市正式營業，當天除了有百家業者進駐，民眾只要完成指定打卡任務，將送出1,000份「50元抵用券」；另夜市周邊也富有多元的遊憩景點，如梧棲漁市、高美濕地、三井台中港等，歡迎市民、遊客到台中安排海線一日遊。經發局說，梧棲中港觀光夜市攤販集中區座落於梧棲區文昌路及文匯街口，營業時間為每週二、四、五、六，下午4時至凌晨1時，營業面積逾7,000平方公尺，目前已招商約百家業者，包含美食小吃、百貨飾品及遊戲休閒等類別。業者為歡慶夜市開幕，推出打卡贈券活動，消費者只要在9月13日至28日期間，至夜市粉絲團按讚打卡加分享，即可至入口處領取「50元夜市抵用券」，每日限量發送，使用期限至今年10月5日止，數量有限、贈完為止。經發局表示，梧棲中港觀光夜市於今年3月4日提出營業申請，耗費4個月左右的時間，歷經市府各機關的審核，確保落實環境維護、停車秩序、交通管理、食安衛生及消防公安工作，減輕對周遭環境的影響，終於在7月12日取得營業許可。今後除開始投入資金打造硬體設施吸引遊客目光，更需要配合市府機關持續督導，透過環境衛生、組織管理、創新經營、社會責任及服務品質等面向，提升夜市整體營運品質。經發局補充，該夜市周邊更有多處知名景點，如台中港梧棲假日觀光漁市、高美濕地、MITSUI OUTLET PARK台中港、梧棲文化出張所、梧樂新創園區等，梧棲中港觀光夜市的加入，將更加完善海線區域的觀光旅遊版圖。