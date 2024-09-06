社子島工廠大火！黑煙籠罩天空　蔣萬安提醒這兩區戴口罩、關門窗

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台北士林區延平北路八段一處工廠，今（6）日下午1時許發生嚴重火警，警消人員獲報抵達現場時已全面燃燒，工廠內存放有甲醇及酒精等易燃物，導致火勢猛烈，消防單位緊急佈水線搶救。台北市長蔣萬安提醒周邊市民朋友，要注意佩戴口罩及關閉門窗。蔣萬安透過臉書發文表示，今天下午接獲通報，台北市士林區延平北路八段處工廠發生火警，消防和救護同仁已在第一時間迅速出動，目前火勢已獲控制且無人傷亡，請鄰近的市民朋友留意自身安全。蔣萬安表示，依環保局模擬，火勢造成的濃煙主要影響區域為：士林區、北投區及新北市五股區、八里區，市府已經通報新北市，後續將保持密切聯繫，環保局也將持續監控空品變化。蔣萬安表示受到風向影響，教育局已通報周邊學校暫停所有戶外活動，提醒師生走出教室請記得佩戴口罩；民政局也已透過區公所提醒周邊市民朋友，要注意佩戴口罩及關閉門窗。有任何狀況請撥打1999市民專線通報，臺北市政府會持續守護大家的安全。