黃云歆睽違9年再演舞台劇！《百舌》大秀一字馬　後腿拉傷太犧牲

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▲黃云歆在《百舌-沒有英雄的國度》中飾演局長，又唱又打非常消耗體力。（圖／記者李欣容攝）

▲楊奇煜（左）在《百舌-沒有英雄的國度》中獻唱，歌唱實力讓眾人驚呼。（圖／記者李欣容攝）

33歲女星黃云歆過去演過多部偶像劇，包括《三明治女孩的逆襲》、《前男友不是人》、《網紅的瘋狂世界》等等，更在電影《本日公休》中飾演方志友的同事，近年主持網路節目《鬧著玩》，自然又親民的風格受到大眾喜愛，今（6）日她出席舞台劇《百舌-沒有英雄的國度》彩排記者會，秀出一字馬，她分享為了演出「局長」這個角色，應是在一個月的時間把筋拉開。黃云歆這次在舞台劇中客串演出「局長」的角色，是海島上最高的統治者，該角色還有蔡燦得、楊奇煜、林子恆演出，許久未站上劇場的黃云歆，又唱又跳還有武打動作，她笑說在排武打戲的時候，被武術指導發現她「筋有點開」，於是就將她的主要攻擊武器放在腳上，各種踢腿讓她後腿拉傷。黃云歆過去曾學過芭蕾舞，不過10幾年沒跳，筋早已不像過去那麼開，為了角色靈活度，她硬是在短時間內將筋拉開，「所以中間有一點點拉傷，右腳的後腿應該有半個月不太能動，走路有點一拐一拐的。」同樣飾演局長的楊奇煜說，原本這個角色是導演梁志民要演，但因為梁志民時間不行，他就來幫忙，中間加入看到大家飛來飛去在地上滾，完全是體力活，他立刻跟導演許弘蔚說，「我不想演了。」但因為合約已經簽下去，也只好硬著頭皮練習，「武打的部分我大概練了兩次，之後就沒有辦法睡覺，因為我背太痛了！」事實上，該劇在2016、2017年巡演時一票難求，今年是玩勮工廠成立十週年，許弘蔚分享，有許多觀眾敲碗重現經典劇，他排除萬難將《百舌-沒有英雄的國度》再次搬上舞台，全劇結合音樂劇、武打、動漫元素。此次演出不但舞台道具上有所升級，武器設計「馬可多」更是為戲特製了全新的光劍，其中飾演靈魂人物「百舌」的日籍演員一洸和飾演殺手「烏秋」的玩勮工廠當家花旦陳忻都將再次回到劇組，演繹經典角色，同時玩勮工廠也起用了一批實力派的全新班底，包括慢慢說樂團主唱利得彙、音樂劇王子周家寬、資深喜劇工作者夏大寶。《百舌－沒有英雄的國度》將於2024年9月7日起至9月29日於「PLAYground空總劇場」一連演出15場，更多演出資訊請密切注意「玩勮工廠」粉絲專頁。