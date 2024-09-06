兩因素助攻！新台幣收盤站穩31字頭　收31.926元強升1.45角

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國公布小非農數據表現不如預期，美債殖利率與美元雙雙跳水，日圓兌美元進一步升至142價位，加上台股上漲247點，外資買賣11.96億元，新台幣兌美元今（6）日也升破32元整數關卡，終場更站穩「31字頭」，收31.926元，勁揚1.45角，台北外匯經紀公司成交量10.23億美元。美國ADP公佈非農就業不到10萬人，較市場預期差距甚大，加上前一日發布的就業職缺創下3年半低點，美國就業市場走緩，市場對於美國經濟衰退疑慮加深，美國聯準會（Fed）在9月降息2碼機率升高，美元指數進一步跌破101。在美元轉弱下，亞洲主要貨幣日圓兌美元進一步升至142價位，一度來到142.059，韓元也回升至1325.84兌1美元，離岸人民幣兌美元來到7.0776兌美元。至於新台幣兌美元今日也開高走高，並進一步升破32元整數關卡，一度來到31.905元，強升1.66角，終場也站穩31字頭，收31.926元，仍勁揚了1.45角，單日升值了0.45%。