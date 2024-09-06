快下訂！華航全航線狂打72折「首爾5950元」　搶富士山跨年5000元

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▲此次華航推出72折優惠，台北飛首爾將有5950元優惠價。（圖／美聯社／達志影像）

▲華航今年9月16日正逢會員日滿週年，將推出台北飛靜岡跨年時段經濟艙來回只需未稅價5000元，將可享受看富士山跨年之旅。（圖／記者葉盛耀攝）

▲AirAsia「高雄直飛沙巴（亞庇）」，每周四班（一、三、五、日）。（圖／AirAsia提供）

華航推出秋季出遊計劃，即日起至9月26日，為期21天的秋遊促銷正式開跑，全航線最低72折起，涵蓋旅遊日期從9月6日至2025年3月31日止，其中台北-香港3145元起，台北首爾5950元起。每月16日還有華航會員日，今年會員日推出滿週年，推出年末台北-靜岡往返加班機，2024年12月28日台北飛往靜岡，以及2025年1月3日靜岡飛往台北，經濟艙來回只需未稅價5000元。華航台灣出發全航線限時優惠72折起，經濟艙來回未稅票價台北-香港3145元起，台北馬尼拉3,690元起、台北－新加坡5166 元起、台北－首爾5950元起，萬元有找旅客輕鬆暢遊亞洲各大城市；華航澳洲航線全面促銷，布里斯本、雪梨兩萬有找；華航直飛北美6大航點，台北-西雅圖最優惠只要2萬145元起、台北-舊金山1萬9190元起。另外，華航每月16日推出「華航會員日」，為會員提供專屬購票優惠，9月16日恰逢華航會員日推出滿一週年，驚喜推出「年終祈福 · 在富士山下跨年」靜岡特別航班，華航精心規劃年末台北-靜岡往返加班機，2024年12月28日CI2168台北-靜岡，以及2025年1月3日CI2169靜岡-台北航班，經濟艙來回只需未稅價5,000元，還可自由搭配日本其他航點進出。搭乘12月28日CI2168桃園-靜岡班機，旅客將獲得靜岡縣廳提供獨家紀念品，包含帆布袋、行李吊牌、行李束帶、收納袋及TOICA日本交通卡，充滿童趣又別具紀念意義。另16號會員日也同步推出「歐洲 ‧ 九州自在飛」促銷優惠活動，想要自在暢遊歐洲、九州不設限，千萬不要錯過這次華航會員日優惠，華航網站購買台北出發至日本福岡、熊本、鹿兒島最低只要6888元起(未稅)，或直飛歐洲法蘭克福、羅馬只要2萬4600元起(未稅)，也可自由搭配不同點進出。另外，亞洲低成本航空AirAsia（亞洲航空）也宣布開搶台灣獨家航班「高雄直飛沙巴（亞庇）」，慶祝首賣下殺399元單程未稅驚喜價，而且每周飛四班，搶便宜機票現在就衝一波。AirAsia將於2024年11月17日開通營運「高雄－沙巴」航線，以每周四班（一、三、五、日）的班次頻率，連通馬來西亞第二大樞紐亞庇與高雄。AirAsia不只再開出台灣獨家航班、更是台灣直飛的第12條航線。