2026年如期接軌IFRS 17、ICS　彭金隆：壽險商品未來更應著重保障

我是廣告 請繼續往下閱讀

日前市場曾傳出法巴人壽要併入合庫人壽，雖然合庫金控董事長林衍茂受訪時表示「沒聽說」，不過，金管會主委彭金隆今（6）日出席法國巴黎人壽保險高峰會，不忘喊話法巴人壽是台灣投資最多的外商保險公司，希望能夠繼續投資台灣，台灣是個有發展願景的市場。此外，彭金隆也表示，國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS17）及新一代清償能力制度（TW-ICS）將於2026年如期實施，台灣壽險業由於時空背景因素，商品長期偏重儲蓄，但壽險具有多重功能，未來商品結構朝向減少過度保證，擴大保障部分。法巴人壽今日舉行「洞見保險趨勢，引領保障新主流」保險高峰會，由法巴人壽總經理戴朝暉偕同法巴保險集團亞洲區總裁黃𨭎葹聯袂出席，並邀請金管會主委彭金隆擔任嘉賓，為這次保險高峰論壇揭開序幕。最後，法巴保險集團總裁Pauline Leclerc-Glorieux也透過影片現身致詞，感謝過去26年來，台灣團隊的努力與合作夥伴的信任，共同締造了多項輝煌成就；未來，法巴保險也將致力於開發各項創新技術與產品，為客戶帶來更好的使用者體驗和解決方案，持續作為台灣合作夥伴們最堅實的後盾。彭金隆致詞時也提到，IFRS 17、TW-ICS將在2026年如期實施，為了協助壽險業接軌新制，保險局推出3階段相關措施，會給業者充足的因應調整時間，而人工智慧（AI）是新政府非常重視的政策方向，各部會的首長都被要求上AI課。站在金管會的立場，非常鼓勵業者提出科技工具解決問題，也非常歡迎業者提出需求。彭金隆更強調，未來，金管會將陸續放寬相關法令，也會主動詢問業者需要協助的部分，推動金融科技的持續發展。彭金隆特別表示，法國巴黎人壽是在台灣投資最多的外商保險公司，希望法巴人壽能夠繼續投資台灣，台灣是個有發展願景的市場。政治大學風險管理與保險學系張士傑教授也指出，IFRS 17的精神，是讓保險公司在估算保險合約時須符合公允價值，對於早期銷售大量高預定利率保單的公司固然造成壓力，但卻能更忠實反映保險公司財務報表的資產、負債價值，有助於保戶清楚知悉公司財務體質外；同時也能引導業者以高保障保單（CSM）作為核心商品銷售，提升國人基礎保險保障。法巴人壽總經理戴朝暉表示，從日前法國巴黎保險集團發布之「2024全球保障型保險消費者調查報告」中可以發現，台灣民眾明顯對現有保障的不足感到憂心，有超過一半的台灣民眾認為一旦生活發生如失業、身故或健康因素等意外，現有保障將無法維持自己或家人的生活水平，其中有高達37%的民眾表示最擔心自己或家人「罹患重疾」或「殘疾」，該調查顯示「醫療」及「意外」保障仍是台灣民眾最迫切的需求。此外，根據國發會統計資料，台灣目前人口年齡中位數為44.4歲，到2030年時將快速拉高至48.4歲，2050年時更將高達56歲。高齡化及少子化的人口結構，已迫使台灣面臨勞工短缺及國民身心健康議題，進而導致保險市場縮減和需求變化；此外國際政經局勢和匯率避險成本的影響，也讓保險業者面臨更多經營挑戰。對此，台灣金融科技協會榮譽理事長蔡玉玲表示，生成式AI的快速發展，將可望解決台灣目前面臨的現狀，為企業降低成本、增加收入、提升效率並改善客戶體驗。近年來台灣金融業對於金融科技（Fintech）、人工智慧的投入愈來愈積極，再加上金管會也推出五大策略加速國內的金融科技發展，可預期未來傳統金融業進入Fintech的力道會逐步加大，帶來更多金融創新。法國巴黎保險集團首席分析及人工智能官Michael也分享近年來集團在歐洲市場是如何利用AI人工智慧重塑保險商業模式，帶來更多商機。舉例來說，公司建構出一套AI模型，用來幫助通路合作夥伴預測潛在客戶的轉換率，同時也運用在自動化理賠流程，回覆客戶的來信、提供投資組合建議，並簡化員工與通路合作夥伴之間的內部作業流程，大幅提升效率。