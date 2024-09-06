履行承諾！王世堅赴北所送雞鴨飯、起酥蛋糕給柯文哲：非落井下石

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民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押，身為「資深柯黑」的民進黨立委王世堅今（6）日下午5時許到台北看守所，帶雞鴨（羈押）便當跟起酥蛋糕（起訴）給柯文哲。王世堅下午手提便當、蛋糕到台北看守所。王世堅表示，雞鴨便當有挑過，一開始還有骨頭，因此要去骨才可以，而起酥蛋糕還特別買新的，再加上能量飲料，讓柯文哲提神，「因為羈押後就起訴」。王世堅強調，他不是落井下石，而是不勝唏噓，畢竟兩人同事8年。柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利、收賄等罪，日前經台北地檢署聲押獲無保請回，案經台灣高等法院撤銷發回，台北地方法院5日再度召開羈押庭，並裁定柯文哲羈押禁見，囚車於當晚自台北地院開往台北看守所。王世堅上午受訪時說，經過這禮拜折騰，柯文哲跟司法密室逃脫總算結束，「我不用高空彈跳，但也履行先前講的，要送便當給他」，目前正與看守所聯絡，能否送菜要經過獄方解釋。