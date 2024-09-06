柯文哲被羈押禁見意思是什麼？「羈押禁見就有罪嗎」　重點一次看

履行承諾！王世堅赴北所送雞鴨飯、起酥蛋糕給柯文哲：非落井下石

記者陳佩君／台北報導

▲王世堅今天赴北所送雞鴨便當給柯文哲。（圖／記者陳佩君攝，2023.07.31）
▲王世堅今天赴北所送雞鴨便當給柯文哲。（圖／記者陳佩君攝，2023.07.31）
民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押，身為「資深柯黑」的民進黨立委王世堅今（6）日下午5時許到台北看守所，帶雞鴨（羈押）便當跟起酥蛋糕（起訴）給柯文哲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王世堅下午手提便當、蛋糕到台北看守所。王世堅表示，雞鴨便當有挑過，一開始還有骨頭，因此要去骨才可以，而起酥蛋糕還特別買新的，再加上能量飲料，讓柯文哲提神，「因為羈押後就起訴」。

王世堅強調，他不是落井下石，而是不勝唏噓，畢竟兩人同事8年。

柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利、收賄等罪，日前經台北地檢署聲押獲無保請回，案經台灣高等法院撤銷發回，台北地方法院5日再度召開羈押庭，並裁定柯文哲羈押禁見，囚車於當晚自台北地院開往台北看守所。

王世堅上午受訪時說，經過這禮拜折騰，柯文哲跟司法密室逃脫總算結束，「我不用高空彈跳，但也履行先前講的，要送便當給他」，目前正與看守所聯絡，能否送菜要經過獄方解釋。

更多「京華城案搜索柯文哲」相關新聞。

赴澎湖勗勉國軍！賴清德：政府採減法思維「專注戰訓本務」

不只送雞鴨便當！王世堅加碼送柯文哲「起酥蛋糕」讓他嚐人間美味

影／轟民眾黨是台灣政黨災難！黃益中批柯文哲此舉「不要臉」

影／酸館長是台灣最會掰的人！吳靜怡揭看這關鍵「民眾黨就完蛋」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選