學術交流團來台受阻　羅文嘉：海基會大門永遠為中國大陸朋友敞開

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中國多個學術交流團，原定近日陸續開始來台，不過日前傳出陸委會審核未過關而無法成行。對此，海基會秘書長羅文嘉今(6)日表示，海基會設立目的之一就是為了兩岸交流，海基會樂見促成所有對兩岸正向發展、有意義的交流活動，讓不同的意見聽到彼此的聲音，海基會的大門永遠為中國大陸朋友敞開。海基會今日下午召開背景說明會，針對媒體報導中國學術交流團無法來台一事，羅秘書長表示，政府是一體的，各位部會也許有不同視角，但都具有相同的出發點與目標，政策腳步一定是一致的。羅文嘉強調，海基會歡迎所有對兩岸關係有正向發展、有意義的交流活動。至於何謂有意義的交流活動，羅秘書長表示，讓不同的人聽見彼此的聲音，才是有意義的交流，如果只有一種聲音，那是唱和或附和，而不是有意義的交流。羅文嘉指出，海基會當初成立目的之一，就是為了推動兩岸交流，海基會設有文教處、經貿處、法律處、綜合處等不同單位與專責人力，是促進兩岸交流的最佳平台與橋樑，海基會已做好準備，大門永遠為中國大陸朋友敞開。有關國人楊智淵遭中國大陸判刑一案，羅文嘉示，據了解中國大陸指稱楊智淵是「台獨頭目」，為了給予台獨迎頭痛擊、強力威懾，因而重判9年。而另一位國人「富察」在去年遭陸方拘捕後，至今也尚未按照中國大陸內部的法律來進行應有的處理程序。羅文嘉強調，這樣的做法對兩岸關係發展和交流是非常不健康的，也會讓國人赴中國大陸經商、旅行、就學時心生畏懼。中國大陸這些隨便抓人並扣以罪名、侵犯人權的措施，和台灣的自由民主體制與全世界對人權的普世價值大相違背，海基會除了表達遺憾以外，也要告訴中國大陸，這些作為對於促進兩岸交流是嚴重的傷害。