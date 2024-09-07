楊丞琳4大爭議1次看！昔嗆河南人遭炎上　驚吐：抗日戰爭8年而已

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▲楊丞琳在《歌手2024》上演唱〈帶我走〉時走音大翻車，引發不少歌迷討論。（圖／翻攝自湖南國際頻道YouTube）

▲楊丞琳曾笑虧「河南人愛騙人」挨批，當時她緊急改口，並在微博上致歉，但仍讓網友不滿。（圖／翻攝自楊丞琳微博）

▲楊丞琳曾因在節目上說出：「其實吃海鮮是奢侈的在那。」而慘遭台灣網友砲轟。（圖／中國浙江衛視官方頻道 YouTube）

▲楊丞琳曾在吳宗憲主持的綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》上脫口「抗日戰爭8年而已喔」，讓網友罵翻，指出她輕視歷史。（圖／中視經典綜藝 YouTube）

▲楊丞琳曾因出演《海派甜心》而一舉在金鐘獎上，拿下影后頭銜。（圖／Studio886 YouTube）

台灣女歌手楊丞琳，過去有不少代表作品，其中〈雨愛〉、〈帶我走〉等歌曲，至今依然霸佔各大KTV排行榜。不過在演藝事業各方面都表現亮眼的她，卻屢屢遭到台灣粉絲炎上，過往也曾爆發多次爭議，像是她先前曾脫口「海鮮在台灣是奢侈」、「抗日戰爭8年而已哦」，讓網友質疑失言，今年更因參戰大陸節目《歌手2024》大走音被嗆翻，但其實楊丞琳擁有堅強實力，不僅曾獲金鐘獎影后、並入圍金曲獎和金馬獎，還曾擔任自己專輯的製作人，不過由於各種失言，也讓她累積了不少黑粉。楊丞琳最近期的爭議，就發生在她參戰中國歌唱節目《歌手2024》，演唱自己的經典歌曲〈帶我走〉失常，當時她疑似因為節目採直播方式進行而感到緊張，不僅在高音部分大走音，還大忘詞，所以慘遭網友罵翻。除此之外，楊丞琳仰頭高唱「刻在心中拍打著脈搏」的畫面，還被製作成迷因梗圖，讓網友逮到機會狠酸：「脈搏還好嗎？」最終排名還在倒數，讓粉絲失望直呼：「要脫粉了，以後只聽CD」、「真的要把我帶走了」、「說實話真的不好聽」、「感覺嗓子都沒開，高音硬拖。」而楊丞琳在2023年也有項經典失言事蹟，當年她飛往中國河南鄭州舉行巡演，卻在舞台上大開玩笑，大喊：「河南人不可以這樣子啦！你們已經有些名聲耶，你們知道吧，愛騙人的事情。」雖然事後楊丞琳在微博上緊急發聲致歉，不過仍擋不住中國網友的怒火，對她砲轟連連，痛批她的玩笑根本踩人地雷。事實上，「河南人愛騙人」來自於中國的俗語「沒有河南人，沒有防盜門」，由於自古以來河南戰亂多、地貧人窮，導致河南人總往外謀生路，但卻因沒受過教育又自私，導致不少河南人到外地都不務正業，喜歡搞詐騙，也因此有了這句俗語出現。另外，楊丞琳最為人知的爭議，還有這句「海鮮在台灣是奢侈」，2022年楊丞琳參加大陸節目《還有詩和遠方3》，說自己小時候在台灣吃海鮮非常奢侈：「其實我在中國台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那。」此話一出，換台灣網友炸鍋，指出台灣四面環海，沒吃過海鮮是有些說不過去。另外楊丞琳的倒裝句「吃海鮮是奢侈的在那」，明顯是大陸文法，而「中國台灣」也讓人質疑她有兩岸統一的想法，讓粉絲相當不滿，認為楊丞琳非常親中，使楊丞琳的形象跌落谷底。不過後續其實有不少理性網友出面聲援，指出節目中楊丞琳講的是「台灣」，而非「中國台灣」，只是節目組將字幕更改成「中國台灣」而已，更痛批網路上的節目截圖，指出楊丞琳有說過去家裡的經濟壓力很大，可能真的沒在童年時期吃過海鮮，呼籲其他黑粉別再砲轟。2003年，楊丞琳參加吳宗憲的綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，被吳宗憲隨口問了1句：「抗日戰爭打了多久？」沒想到楊丞琳不僅答錯，在一旁的NONO給出正確答案後，還笑稱：「8年而已哦！」讓吳宗憲開噴：「8年還而已哦，這什麼心態嘛，難怪人家日本人說我們東亞病夫，像話嗎？」後續楊丞琳2017年終於在微博上為此事致歉，坦言自己不是輕視歷史，而是嘲笑自己的愚笨。但儘管楊丞琳負面聲浪不斷，不過她其實非常努力，小時候因為家境貧窮，加上父母離異，母親又欠下債務，她也因此萌生成為藝人幫助家裡還債的想法，而她在剛踏入演藝圈時，曾加入女團「4 in Love」，不過當時專輯銷量不佳，後續轉戰出演《流星花園》裡的配角「小優」因此打開知名度，還常在綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》上擔任代班主持。後來楊丞琳更在《惡魔在身邊》中擔綱女主角，並憑藉演唱劇中歌曲〈曖昧〉而正式成名，在出演偶像劇《海派甜心》後，還一舉拿下金鐘影后的頭銜，幾年後的楊丞琳甚至開始擔任製作人，製作自己的專輯〈刪拾而已〉，實力是一年比一年堅強，在四川大地震、花蓮地震等天災上，也能看見楊丞琳的公益捐款，只是她天生性格坦率，偶有失言，也因此評價相當兩極。