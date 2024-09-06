影／摩羯颱風登陸海南！成中國史上最強秋颱　急疏散逾41萬人避難

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▲摩羯颱風登陸時，中心最大風速達到62公尺／秒，強度已經為超強颱風，破壞性極強。（圖／翻攝自微博）

今年第11號強烈颱風「摩羯」已於今（6）日下午4時20分左右，在中國海南文昌市登陸，摩羯颱風不僅是2024年登陸中國的最強颱風，也是有史以來登陸中國的最強秋颱，2014年第9號颱風威爾遜的風力雖然比摩羯強，但威爾遜當年是在7月登陸，不屬於秋颱。海南當局如臨大敵，截至今日早上9時，已經轉移了41萬8275位當地居民，以應對摩羯颱風可能帶來的威脅。綜合中國媒體報導，摩羯登陸後給海南島帶來暴雨，部分地區更達到特大暴雨，同時伴隨著超17級強風，目前海南島已經出現成片行道樹被吹起以及住戶停電的狀況，而如此強風豪雨估計會持續兩到三天，且不只海南，鄰近的廣東、廣西地區也均會受到影響。根據中國中央氣象台觀測，摩羯颱風登陸時，中心最大風速達到62公尺／秒，強度已經為超強颱風，破壞性極強。中央氣象台指出，摩羯颱風穿越菲律賓進入南海後，不斷發展壯大，在15小時內從一般颱風晉級為超強颱風，在過往的颱風觀測史上實屬罕見。今年8月的颱風路徑大多偏東，南海上沒有颱風生成，因此替摩羯積攢了非常多的能量。中央氣象台表示，今至明日，南海北部海域及海南島中北部、廣東西南部、廣西南部均有強風災害高風險，部分地區可能發生特大暴雨，中廣東西南部、海南島、廣西南部、雲南東南部都有機會突破各地9月的同期雨量極值紀錄。為了應對摩羯來襲，海南、廣東多地均已實施停班停課停運停業停航與關閉旅遊景點的「五停一關」，海南當局今早已轉移41萬8275位當地居民，廣東昨日也已轉移了2萬7433位居民，廣東氣象局還提醒民眾，最好「人不出戶，車不上路」，尤其高樓高層住宅在摩羯肆虐期間，可能出現搖晃，這是正常現象，呼籲民眾不用慌亂。