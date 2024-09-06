大林冰棒真情相伴！台電公司大林發電廠廠長洪貴忠賣力推銷冰棒

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▲台電公司大林發電廠冰棒熱銷中，在該電廠門口設冰品販賣部，以便利消費者選購。(圖／記者黃守作攝，2024.09.06)

▲台電公司大林發電廠職工福利會在鳳山區青年路1段266號設置冰棒鳳山分店，以饗消費者。(資料照／記者黃守作攝)

台電公司大林發電廠職工福利會冰棒熱銷中，近日來，大林發電廠廠長洪貴忠賣力推銷超好吃的傳統枝仔冰，期能為員工爭取福利。台電公司大林發電廠廠長洪貴忠表示，連日來的熱暑，溫度超高，正是吃傳統枝仔冰的好時機，該廠職工福利會冰品部，負責生產一枝枝透心涼的冰棒，再加上純天然、無添加防腐劑與化學成分原料用料，致深受消費者青睞。洪貴忠說，大林發電廠職工福利會冰品部，除在大林發電廠大門口設置冰品門市部外，也陸續在鳳山區青年路1段266號設置冰棒鳳山分店，以及在三多三路設置冰棒三多分店，以方便高雄地區民眾就近選購超好吃的傳統枝仔冰，以饗消費者。洪貴忠指出，大林發電廠職工福利會冰品部為慶祝設置冰棒分店，此期間大優惠，消費者購買8支台電冰棒只要100元，為超高CP值冰棒，吃冰棒不傷荷包，有10種口味可以吃，其中紅豆冰棒人氣No.1，人氣最高，歡迎選購，清涼一夏。洪貴忠並指出，大林發電廠為一座位於高雄市小港區大林埔的發電廠，裡面有專門的職工福利會冰品部，負責生產一枝枝透心涼的冰棒，再加上純天然、無添加防腐劑與化學成分原料用料，致深受消費者青睞。