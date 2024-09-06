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有人假冒Jennie爸爸出書？內容還提女兒私生活　公司否認準備提告

記者史平旭／綜合報導

▲BLACKPINK的成員Jennie積極發展西洋市場，時常歐美、韓國兩頭跑，與母親的感情深厚的Jennie，卻從來沒有提過父親，沒想到有人竟以此大作文章，冒充是Jennie的爸爸出版小說，氣得經紀公司反擊否認。（圖／翻攝Jennie IG）
▲BLACKPINK的成員Jennie積極發展西洋市場，時常歐美、韓國兩頭跑，與母親的感情深厚的Jennie，卻從來沒有提過父親，沒想到有人竟以此大作文章，冒充是Jennie的爸爸出版小說，氣得經紀公司反擊否認。（圖／翻攝Jennie IG）
BLACKPINK的成員Jennie自從團體單飛後積極開拓個人事業，成立個人工作室Odd Atelier（簡稱：OA）後時常歐美、韓國兩頭跑，手握各式奢侈品、化妝品代言的她還被譽為「人間香奈兒」，一舉一動都能成為潮流，可謂是時下最紅的偶像之一。不過，忙碌的Jennie也不忘陪伴家人，與母親的感情非常深厚，曾多次在鏡頭前提及自己與媽媽有愛的日常，不過父親的身份卻始終是個謎。沒想到近日有人竟以此大作文章，冒充是Jennie的爸爸出版小說，氣的OA忍無可忍出來反擊否認。

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▲「Jennie爸爸是誰」說法眾說紛紜，網傳最廣的說法為Jennie爸爸是韓國知名電視台SBS的股東，或醫療機構的股東（圖／美聯社／達志影像）
▲「Jennie爸爸是誰」說法眾說紛紜，網傳最廣的說法為Jennie爸爸是韓國知名電視台SBS的股東，或醫療機構的股東。（圖／美聯社／達志影像）
Jennie自2016年出道以來，多年來未曾公開提及自己父親，雖然粉絲都相當好奇，不過出於尊重也沒有人主動追問。不料日前卻有一位自稱「金亨振」（音譯）的製作人將發行小說，並在內文中稱該書籍出自「Jennie父親」之手，意指自己為Jennie的爸爸，此外還透露內容將記載Jennie的童年、練習生時期，以她的真實經歷為基礎撰寫，消息一出立刻掀起討論。

公司出面打假準備提告　「Jennie父親」之謎再掀熱議

不過，該文章發出沒多久便已下架，工作室OA娛樂今（6）日也發表聲明，明確表示該事件虛假不實，且與Jennie本人毫無關係，還提醒粉絲請勿購買非法刊物，至於假冒Jennie爸爸的詐騙者，公司將採取法律途徑以保障Jennie的權益。

雖然「Jennie爸爸出書」一事被官方否認，但「Jennie爸爸是誰」這個話題卻又再次引起熱議，網傳最廣的說法是Jennie的父親為韓國知名電視台SBS的股東，也有傳聞表示其父為醫療機構的股東，各種說法眾說紛紜。Jennie本人則是透露自己從小與媽媽一起生活，對父親始終未曾鬆口討論。

▲Jennie的個人工作室Odd Atelier，今（6）日稍早在社群平台上發表公告，明確表示該事件虛假不實。（圖／Odd Atelier X）
▲Jennie的個人工作室Odd Atelier，今（6）日稍早在社群平台上發表公告，明確表示該事件虛假不實。（圖／Odd Atelier X）

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