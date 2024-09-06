高市海洋局中秋快閃！高雄海味夯魚包優惠開賣限量1500組

高雄市政府海洋局近日推出高雄海味中秋夯魚包產品，內容物包括虱目魚肚、虱目魚香腸、虱目魚丸、白蝦、秋刀魚、魷魚等組合，即日起優惠開賣限量1500組，以饗消費者。
高雄市政府海洋局局長黃登福表示，由高雄市政府海洋局嚴選在地雄青的秋刀魚、魷魚、白蝦、虱目魚等6項系列產品，只推出1500組的「高雄海味夯魚包」，市價每組破千元，現在限時優惠價每組只要500元，因限時限量快閃優惠，機會難得，要買要快。
黃登福說，高雄海味中秋夯魚包活動採預購自取制，欲下單者，請至google表單訂購，取貨場次首場於9月11日中午12點至下午1點半在鳳山行政中心前庭廣場，第2場於9月13日下午2點半至4點在茄萣區興達漁港漁夫市集，第3場則是在9月14日下午2點半至4點在彌陀區彌陀漁港海岸光廊。
黃登福並說，每場限量500組，倘未滿500組預購，即開放現場民眾購買，欲知更多活動詳情及重要公告，請查詢高雄海味地圖粉絲專頁(https://www.facebook.com/kaohsiungoceanmap/)。
黃登福指出，中秋佳節將近，致贈應景禮品及團聚烤肉賞月，已是國人約定成俗的習慣，高雄市政府海洋局為了讓市民朋友在中秋期間，享用高雄正港海味，乃選用高雄遠洋漁船捕獲的秋刀魚與魷魚，彌陀區所養殖的白蝦及虱目魚，由魷魚串燒、秋刀魚、白蝦、虱目魚肚、虱目魚丸、虱目魚香腸6項精選商品組成CP值超高的高雄海味夯魚包，非常適合煎、煮、烤、炸任何料理方式，也相當適合小家庭中秋假期團圓的必備料理食材。
此外，精選夯魚包組合除了讓民眾花小錢品嚐在地的水產品外，水產品高營養的優質蛋白質，更是在享用大餐之餘，身體亦無負擔。
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黃登福說，高雄海味中秋夯魚包活動採預購自取制，欲下單者，請至google表單訂購，取貨場次首場於9月11日中午12點至下午1點半在鳳山行政中心前庭廣場，第2場於9月13日下午2點半至4點在茄萣區興達漁港漁夫市集，第3場則是在9月14日下午2點半至4點在彌陀區彌陀漁港海岸光廊。
黃登福並說，每場限量500組，倘未滿500組預購，即開放現場民眾購買，欲知更多活動詳情及重要公告，請查詢高雄海味地圖粉絲專頁(https://www.facebook.com/kaohsiungoceanmap/)。
黃登福指出，中秋佳節將近，致贈應景禮品及團聚烤肉賞月，已是國人約定成俗的習慣，高雄市政府海洋局為了讓市民朋友在中秋期間，享用高雄正港海味，乃選用高雄遠洋漁船捕獲的秋刀魚與魷魚，彌陀區所養殖的白蝦及虱目魚，由魷魚串燒、秋刀魚、白蝦、虱目魚肚、虱目魚丸、虱目魚香腸6項精選商品組成CP值超高的高雄海味夯魚包，非常適合煎、煮、烤、炸任何料理方式，也相當適合小家庭中秋假期團圓的必備料理食材。
此外，精選夯魚包組合除了讓民眾花小錢品嚐在地的水產品外，水產品高營養的優質蛋白質，更是在享用大餐之餘，身體亦無負擔。