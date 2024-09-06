高市海洋局中秋快閃！高雄海味夯魚包優惠開賣限量1500組

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▲高雄市政府海洋局局長黃登福說明推出中秋佳節應景高雄海味夯魚包的情形。(資料照／記者黃守作攝)

▲高雄市政府海洋局推出高雄海味中秋夯魚包產品，內容物包括虱目魚肚、虱目魚香腸、虱目魚丸、白蝦、秋刀魚、魷魚等組合。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局近日推出高雄海味中秋夯魚包產品，內容物包括虱目魚肚、虱目魚香腸、虱目魚丸、白蝦、秋刀魚、魷魚等組合，即日起優惠開賣限量1500組，以饗消費者。高雄市政府海洋局局長黃登福表示，由高雄市政府海洋局嚴選在地雄青的秋刀魚、魷魚、白蝦、虱目魚等6項系列產品，只推出1500組的「高雄海味夯魚包」，市價每組破千元，現在限時優惠價每組只要500元，因限時限量快閃優惠，機會難得，要買要快。黃登福說，高雄海味中秋夯魚包活動採預購自取制，欲下單者，請至google表單訂購，取貨場次首場於9月11日中午12點至下午1點半在鳳山行政中心前庭廣場，第2場於9月13日下午2點半至4點在茄萣區興達漁港漁夫市集，第3場則是在9月14日下午2點半至4點在彌陀區彌陀漁港海岸光廊。黃登福並說，每場限量500組，倘未滿500組預購，即開放現場民眾購買，欲知更多活動詳情及重要公告，請查詢高雄海味地圖粉絲專頁(https://www.facebook.com/kaohsiungoceanmap/)。黃登福指出，中秋佳節將近，致贈應景禮品及團聚烤肉賞月，已是國人約定成俗的習慣，高雄市政府海洋局為了讓市民朋友在中秋期間，享用高雄正港海味，乃選用高雄遠洋漁船捕獲的秋刀魚與魷魚，彌陀區所養殖的白蝦及虱目魚，由魷魚串燒、秋刀魚、白蝦、虱目魚肚、虱目魚丸、虱目魚香腸6項精選商品組成CP值超高的高雄海味夯魚包，非常適合煎、煮、烤、炸任何料理方式，也相當適合小家庭中秋假期團圓的必備料理食材。此外，精選夯魚包組合除了讓民眾花小錢品嚐在地的水產品外，水產品高營養的優質蛋白質，更是在享用大餐之餘，身體亦無負擔。