共商海洋環境保護！海洋委員會副主委黃向文會美國環保署副署長

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▲海洋委員會副主任委員黃向文(左)致送美國環保署助理署長西田珍(右)海洋生物紀念瓷盤。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會副主任委員黃向文5日，會見美國環保署(EPA)助理署長署長西田珍，雙方就台美環境保護技術合作協定的執行情況進行交流與意見交換。美國環保署助理署長西田珍，是由美國環保署人員陪同，到海洋委員會拜會，受到副主任委員黃向文率員熱烈歡迎，並由副主任委員黃向文致送美國環保署助理署長西田珍海洋生物紀念瓷盤，以資紀念。海洋委員會副主任委員黃向文表示，我國在海洋環境保護方面的最新進展，包括海洋污染防治法的修訂、海污基金的成立，以及海洋保育法的立法進程，顯示我國對海洋生態環境保護的高度重視與持續努力。黃向文說，海洋委員會海洋保育署與美國環保署合作辦理「青年創新挑戰」(Youth Innovation Challenge: Tackling Marine Debris)，透過北美環境教育協會(North American Association for Environmental Education, NAAEE)規劃，並由全球環境教育夥伴(Global Environmental Education Partnership, GEEP)協助執行。黃向文並說，海洋委員會海洋保育署自110年起經常性辦理「青年創新挑戰」活動，由110年開始至113年已連續4年舉辦台美青年創意(YIC)活動，113年收到42國152件投稿，將於9月23日於台灣海洋廢棄物國際研討會中頒發優勝者獎金獎盃，也感謝美方代表將來台分享。海洋委員會副主任委員黃向文與美國環保署(EPA)助理署長署長西田珍，雙方一致認為，持續的交流與合作，將有助於加強台美在環境保護領域的夥伴關係，尤其是海洋廢棄物的治理，並就台美環境保護技術合作協定的執行情況進行交流與意見交換。黃向文指出，海洋委員會將持續致力於推動可持續的海洋發展，並與國際夥伴攜手合作，共同維護全球海洋生態環境。