寒居酒店「BeGood」新菜開箱！每日一菜半價　2天點牛排省1440元

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▲「烤哈里薩辣醬虎蝦、芥蘭、酪梨」的醬汁即便帶點辣，卻讓蝦肉吃起來不掩鮮甜。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「烤甜玉米湯、羅勒麵疙瘩、萊姆」湯頭滿室馨香料香氣，搭配以新鮮羅勒泥炒製出的焦香德式麵疙瘩。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「酥炸雞腿、義大利麵、XO醬、大根、青蔥」除了有大塊炸雞，麵條相當Q實噴香。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「印度香米、番紅花、季節海鮮、鳳梨莎莎醬、腰果」有著亮眼的外觀，誘人垂涎。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「炭烤美國頂級肋眼16 oz.、羽衣甘藍、洋芋泥、莫霍醬」份量很大，建議2~3人共食。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「AKIN君尹」也推出新菜單，以山當歸搭佐和牛菲力，柔嫩肉質瀰漫清香。（圖／記者葉盛耀攝）

寒居酒店「BeGood」餐廳即日起推出「夏日香韻」14款單點新菜，餐廳顧問林明健主廚此次以環地中海國家的多款經典醬汁，包含哈里薩醬、核桃醬、莫霍醬等，設計出酸爽香韻夏季料理，單點新菜320元起至2880元，9月15日前每週還有特定日享有「每日一菜打5折」優惠，像是週一、二，牛排打對折，現省1440元。現為BeGood餐廳顧問的林明健(Chef Kin) 擁有逾二十年料理經驗及豐富閱歷，擅於運用醬汁和果韻增添料理層次的林明健顧問本次為BeGood研發多款夏季新菜，將取材的靈感投射至半個地球之遠的地中海，將酸爽、辛香、厚重、果香等在香韻、質地與眾不同的醬汁進行料理實驗提案，打造全新夏季菜單。像是「烤哈里薩辣醬虎蝦、芥蘭、酪梨」，其中的哈里薩醬源自北非突尼斯地區，是以霹靂椒、蒜泥、香菜、柳丁並加入鯷魚增添醬汁厚度。將辣醬刷在虎蝦肉上並以Josper烤爐300度悶燒2分鐘，以辛辣果韻的醬汁為彈牙虎蝦增加味蕾層次與提振鮮度，吃起來依舊不掩蝦肉鮮甜。湯品「烤甜玉米湯、羅勒麵疙瘩、萊姆」將台灣黃金甜玉米整根以炭火燻熟削下玉米粒，再加入薑片、檸檬葉、香茅等香料熬煮成湯，搭配以新鮮羅勒泥炒製出的焦香德式麵疙瘩，最後刨上檸檬皮與紫羅勒苗，玉米鮮甜中又吃得出多層次風味。主菜部分，「酥炸雞腿、義大利麵、XO醬、大根、青蔥」以干貝、金華火腿、蝦籽調製成XO醬，將麵體以西班牙臘腸、起司粉、XO醬和蔥蒜翻炒，底層是以三星蔥和黃檸檬調製的特調醬汁並淋上花椒油提味，讓義大利麵Ｑ實夠味，脆口大塊炸雞吃來相當過癮。還有外型亮眼的「印度香米、番紅花、季節海鮮、鳳梨莎莎醬、腰果」，選用米粒細長的印度香米來製作，將多道海鮮以番紅花、茴香頭等香料製成的醬汁燴煮入味，搭配綜合時蔬、鳳梨莎莎醬並灑上些許腰果。「炭烤美國頂級肋眼16 oz.、羽衣甘藍、洋芋泥、莫霍醬」選用美國PRIME等級的頂級肋眼，經烤爐400度烤炙至3分熟，脂香肉嫩不失嚼勁，加入源自西班牙外海加那利群島的莫霍醬，是以檸檬汁、香菜、巴西里、墨西哥辣椒等香料，另加入孜然製成的香草醬，風味酸香，很能平衡肉吃多的膩感。為歡慶夏季新菜推出，8月7日至9月15日期間，BeGood餐廳特選七道夏季新菜於一週七天每日推出不同品項的單點菜單5折優惠，包括價格2880元+10%的「炭烤美國頂級肋眼16 oz.、羽衣甘藍、洋芋泥、莫霍醬」料理，等於最多可省1,440元。另外，林明健主持的當代精緻料理餐廳「AKIN君尹」，今年獲得米其林入選餐廳，近日也推出全新夏季菜單，嚴選進口藍龍蝦、日本黑鮪魚、松葉蟹、馬糞海膽、金目鯛等高檔海鮮及日本頂級A5黑樺牛、澳洲貴妃羊入饌，融入潮州菜調味元素製作蘑菇醋為首道海鮮黑鮪赤身展現酸香明亮開場氣勢。他也將法國黃酒凍與松葉蟹、枸杞組合，更讓味覺嗅覺產生蘇杭醉蟹的既視感。還有涼血降火的山當歸佐和牛菲力，柔嫩肉質瀰漫清揚香氣，炎夏嚐來爽口不膩。季節套餐每位7,880元，共12道餐點，採無菜單料理方式隨季節與產地更迭調整餐點內容；為滿足不同賓客需求，週末假期午間亦可輕鬆舒心地享有美味儀式感，每週六、日午間短版菜單，每位5,880元共8道餐點。(需另加收原價一成服務費)