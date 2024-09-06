華府制裁無用？外媒揭中國租輝達晶片比美國還便宜　小紅書都有賣

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美國拜登政府不斷祭出更嚴格的出口管制，要讓先進的晶片與處理器無法進入中國，不過，英國《金融時報》報導揭露，在中國租用配備輝達（Nvidia）晶片的雲端服務伺服器，費用比在美國還要便宜，顯示美國制裁存在漏洞。根據《金融時報》報導，中國企業輕鬆繞過美國政府制裁的一個例子就是，有中國雲端通訊服務供應商，提供配備8個輝達A100處理器的伺服器，供中國的科技企業使用，且每小時僅要價6美元，比起同規格伺服器在美國的每小時租借費用10美元還便宜許多。報導指出，輝達的A100與H100晶片雖然被美國禁止銷往中國，但有趣的是，事實上在中國很容易就能買到A100與H100晶片，有一位中國新創科技公司的老闆透露，A100與H100晶片在中國的小紅書與淘寶上都能買到，基本就像是公開販售。由於這些晶片的體積很小，非常便於攜帶，因此被走私到全中國各地。《金融時報》報導稱，拜登政府剛禁止輝達H100晶片在中國銷售時，中國的H100晶片在黑市上一度衝到天文數字般的高價，但如今售價已經大幅下跌，說明中國市場對於H100晶片的需求獲得滿足。除了走私，許多中企也透過在其他國家設立子公司的方式，規避美國的禁令收購輝達晶片，拜登政府的制裁並未發揮太多效果。