USB藏「柯文哲收賄證據」曝！涉收沈慶京1500萬　北檢說話了

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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城案，檢方將他聲押禁見獲准，根據週刊報導，檢廉日前搜索柯文哲住家時，找到一個關鍵USB隨身碟，其中內容記載「柯文哲收取威京集團主席沈慶京1500萬元」，成為壓垮柯文哲的最後一根稻草。對於媒體報導，偵辦此案的台北地檢署僅表示，不予置評、無法證實。根據《鏡週刊》報導，專案小組搜索柯文哲住處，扣押其工作電磁紀錄，有內容記載111年11月1日，他收受同案在押被告沈慶京1,500萬元，其時間點與111年10月18日，京華城改建建照執照核發時點相吻合，因此懷疑他有違背職務收受賄賂犯罪嫌疑重大，成為羈押的關鍵主因。檢廉揪出柯文哲的政治獻金假帳，一路清查的柯家的相關金流，扣除他的薪水、演講、稿費、版稅後，帳戶仍有700萬的不明金流，再加上陳佩琪多次帶著大筆現金到ATM存款，金額達上百萬元，即便陳佩琪聲稱該筆現金為她父親過世留下約300多萬元遺產給她媽媽，媽媽再把錢轉交給她，因為媽媽有長照需求，自己才分次提領使用，再加上柯文哲的通告費與稿費等現金酬勞，隔一段時間存入兒女戶頭，不過檢廉未採信她的證詞。柯文哲2日被無保請回時曾宣稱「自己對於京華城容積率840％毫不知情」，但是檢廉也掌握他寫給時任副市長彭振聲處理京華城案的相關便簽，與其說法不相。