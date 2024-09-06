BTOB李昌燮「吃貨上身」中斷翻譯說話　下班後要去找台灣雞排來嗑

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▲李昌燮才剛發行新歌NEW WAVE四天，台灣歌迷搶先聽到現場版。（圖／記者嚴俊強攝）

▲李昌燮（左）介紹醬油螃蟹時，不小心打斷翻譯說話。（圖／記者嚴俊強攝）

▲▼李昌燮來台出席2024韓國文化觀光大展「KOREA FLEX」。（圖／記者嚴俊強攝）

2024韓國文化觀光大展「KOREA FLEX」今（6）日請到BTOB成員李昌燮出席開幕式，1小時的Talk show中，李昌燮分享最愛吃的食物，包含豬肉湯飯、醬油螃蟹、炸雞、安東燉雞、紫菜包飯，自認「不挑食什麼都吃」，今天下班後還要去找道地的台灣雞排，甚至學主持人講台語「鹹酥雞」、「現撈ㄟ」，相當接地氣。李昌燮9月2日剛發行新專輯《LEECHANGSUB PRE-RELEASE <1991>》，今天一登台就帶來主打歌〈NEW WAVE〉，他表演完後表示：「大家好，我是BTOB的李昌燮，很高興見到大家，剛剛唱的歌是剛推的出新歌，沒想到你們都學會這首歌的應援方法了，剛才我在唱的時候你們都跟著應援，我真的覺得很感動。」得知場外有無法進場的粉絲，都透過螢幕看場內轉播，他也隔空喊話打招呼：「很久沒看到台灣Melody（官方粉絲名），我出道後來過好幾次台灣，今天天氣很好，很幸福！」場上，李昌燮極力推廣韓國旅遊勝地，包含統營、慶尚南道、全羅南道、麗水、水原、釜山等，自認吃貨的他，愛吃加滿韭菜的豬肉湯飯，一次可吃掉20個、30個小份的紫菜飯捲，當講到到醬油螃蟹時，他滔滔不絕的介紹，甚至不等翻譯老師把話說完，著急推薦美食的模樣逗樂全場。他表示韓國人最愛吃炸雞配啤酒，而家鄉水原的傳統炸雞是李昌燮最愛的點心，他叮嚀粉絲有到當地的市場的話，記得多注意四周，「說不定會在那邊見到我。」主持人就提到台灣人愛吃鹹酥雞配啤酒，李昌燮就表示：「我喜歡雞排，我來到台灣一定要找來吃，等等活動結束後就要去吃！」1小時的Talk show過去，李昌燮感性說道：「能有機會跟各位介紹韓國，這是我的榮幸，希望今天跟各位分享的內容，你們未來到韓國旅遊的時候，對你們都有所幫助，還有我發新專輯了喔，也請大家多多支持！希望未來我也有機會來台灣開唱，下次演出前，我們要再見面喔！」隨後帶來新歌〈#RUN〉送給在場歌迷。李昌燮2009年參與「CUBE Band Project」徵選被「Cube娛樂」發掘，公司原本計劃讓他與恩光、炫植與其他2名練習生以5人樂團形式出道，後來考慮市場需求而取消該計劃。李昌燮之後離開該公司，準備大學入學考試。2011年以3000：5競爭率，以第一名成績錄取韓國知名湖原大學實用音樂系，當年5名錄取名額僅占2名男生，該2名錄取生即為李昌燮和BTOB的炫植；他之後就讀慶熙大學後現代音樂學系研究所。其實李昌燮國中時懷抱滑板選手夢，後來因為腳受傷放棄；曾參加過民謠歌唱比賽並拿到冠軍，高中開始愛上音樂，曾跟恩光摩登K音樂學院學習。