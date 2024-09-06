《木曜4》驚傳集體解散！坤達、KID錯愕回應　製作人阿良急澄清

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▲昨（5）日曾擔任過節目製作人的阿良和元老成員邰智源在直播中表示，第一代成員已經退役。（圖／翻攝自「木曜4超玩」YT）

▲阿良今（6）日在社群平台Threads發文闢謠。（圖／阿良Threads）

人氣組合《木曜4超玩》繼去年7月爆出製作團隊集體出走後，近來出代成員KID、坤達、泱泱、溫妮、阿部瑪利亞等人越來越少出現在影片，昨（5）日曾擔任過節目製作人的阿良和元老成員邰智源表示，第一代成員已經退役，引發外界譁然，對此，阿良也針對此事首度發文回應。阿良今（6）日在社群平台Threads透露，他原本只是提及要去日本留學，結果卻被傳說是因為他，整個團隊一起離開，「我回來宣傳在日本做的節目，結果弄成整個木要關燈，其實我不能代表發言啦！我講的只是我的觀點看法，然後就變成現在這樣了。」他無奈表示，自己只是想好好宣傳一下。事實上，在消息傳出後，坤達經紀人立刻回應：「Energy昨天也有直播，所以還沒關心邰哥直播說了什麼，不清楚現在狀況。」同時也直言：「最近Energy在忙演唱會排練，但都陸續有和《木曜4》製作單位聯繫，等演唱會結束後，應該還是會回去錄影。」而KID也透過經紀人回覆《NOWnews今日新聞》：「我們沒退出節目，也沒收到任何通知耶～木曜有合適的主題和提前預留檔期能參與的我們都會配合，前陣子還有預留9月底的一日系列外景，只是後來被告知因為颱風導致場地問題取消了，除此之外沒收到其他消息唷。」一度讓人霧裡看花。