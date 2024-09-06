許光漢爆在軍中享3大特權？爽吃外食還免上課　內政部急滅火喊冤

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▲許光漢在軍中表現良好，上級特別准許他可以獲得6小時的榮譽假。（圖／Netflix 提供）

▲許光漢疑似在軍營裡受到特殊待遇，對此內政部迅速發出3點聲明回應。（圖／Netflix提供）

台灣戲劇男神許光漢，在上個月無預警入伍後，引起不少「許太太」心碎，而他在軍營中的種種日常生活，也成為網友們討論的焦點。另外在許光漢剛入伍時，軍中的長官曾對外表示不會給予特殊待遇，會公平對待，但近日卻有傳言，指出，讓外界質疑軍隊中的紀律，對此內政部迅速出面滅火，表示軍隊對於所有受訓役男皆一視同仁。許光漢在今年8月20日現身成功嶺，低調入伍服替代役，在歷經了長達16天的新訓以後，他因為在隊中表現優異，被獎勵可以擁有6小時的榮譽假，並在今（6）日下午12點28分結訓，光榮離營，而當時雖然有不少媒體與粉絲在外守候，不過他本人坦言自己一切低調，被問到先前有傳言指出他在軍中沒有吃飽一事，他表示都有吃飽，謝謝大家的關心，隨後就在經紀公司的陪同下搭車離開。事實上，Threads上的網友幾乎每天準時更新許光漢的各種軍中動向，外界對於許光漢的近況也不難得知，也可以發現他其實和隊友都相處得十分愉快，還會互開玩笑，但近日卻不斷有謠言指出，許光漢在軍中享有特別待遇，不僅可以使用獨立廁所，還能吃外食，甚至不用和其他隊友一起上課，引起外界譁然，對此，內政部出面闢謠，發出3點聲明回應。一、許光漢於113年8月20日入營參加一般替代役第258梯次基礎訓練。媒體提及許員在訓練期間於中隊級辦公室用便當及食用零食一事，經查，役男在訓練期間如有適應或疑問，均可向中隊長或副中隊長反映，以便中隊幹部適時提供關懷與協助。此外，，因此許員並無享有任何特殊待遇。二、針對爆料稱許光漢缺課及獨用廁所，經查，8月29日下午，並無缺課及獨用廁所的情況，此事應屬誤傳。三、許光漢自入營以來，訓練適應狀況良好，並於9月6日順利通過相關測驗，取得初級救護技術員（EMT-1）證照，將於9月9日撥交至接續單位進行專業訓練。內政部呼籲各界理解役男訓練細節，並感謝所有役男為國家所作的付出。