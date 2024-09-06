快訊／周杰倫確定12月唱大巨蛋！官宣成為第一人　粉絲準備搶票囉

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▲周杰倫6月就對大巨蛋喊話，現在終於確定12月要在大巨蛋開唱。（圖／杰威爾音樂提供）

近來台北大巨蛋舉辦演唱會的話題討論相當熱，先前就頻頻傳出有許多大咖歌王歌后爭搶在該處開售票演唱會的機會，誰能成為第一人也讓外界好奇。今（6）日稍早杰威爾音樂證實，周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會將在今年12月上旬於台北大巨蛋登場，也是台北大巨蛋第一次舉辦的專場個人演唱會，幕前演出團隊將因應大巨蛋這個全新的場地積極準備中。不過演唱會確切時間和售票資訊還沒曝光，敬請歌迷期待。先前頻頻有消息傳出，周杰倫有望成為第一位大巨蛋開唱的天王，預計在12月初開唱，且屆時有機會一連開唱4場；而天后張惠妹則緊接在後，也預計在12月開唱。不過當時消息都未證實，讓許多歌迷不斷等待，也相當關心官方消息。稍早杰威爾音樂終於宣布，周杰倫將成為台北大巨蛋開專場演唱會的第一人，周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會將在今年12月上旬於台北大巨蛋登場，睽違7年他終於要回歸台北開唱，讓許多粉絲十分開心。由於這次是全新的場地，因此幕前演出團隊也將因應大巨蛋這個全新場地積極準備，而一向喜歡創新的周杰倫，也希望在這裡帶給大家全新的感受與體驗。事實上，周杰倫要唱大巨蛋的消息已經傳了許久，他在6月25日出席時尚活動時，也已經公開喊話表示，知道很多粉絲都在等待演唱會，他自己也希望可以儘快舉辦，甚至直言「8月已經空下來了」，一直在等待場地的回應。現在經過2個多月，開唱時間終於確定，只等售票資訊出爐，粉絲就可以準備搶票了。