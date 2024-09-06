USB藏柯文哲收賄證據？民眾黨批：未經證實消息影響法官心證

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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城案，檢方將他聲押禁見獲准，根據週刊今（6）日報導，檢廉日前搜索柯文哲住家時，找到一個關鍵USB隨身碟，其中內容記載「柯文哲收取威京集團主席沈慶京1500萬元」，成為壓垮柯文哲的最後一根稻草。對此，民眾黨發布聲明痛批，媒體用未經證實的消息，影響社會輿論與法官心證，民眾黨聲明原文如下：針對今（6）日下午鏡週刊報導，檢廉搜索柯主席住家搜出USB隨身碟，其中記載收取沈慶京1500萬元等消息，隨後又更改內容，刪除1500「萬元」的萬元用字。民眾黨強調：目前案件仍在偵查中，卻看到鏡週刊與三立新聞「搶獨家」，以未經證實的消息，影響社會輿論與法官心證。請問，中華民國司法「偵查不公開」原則，是否已經完全被視為無物、踐踏腳下？請北檢說明該新聞之真實性，不要想只以一句「不予證實」，撇清責任。若檢調如此大膽，公然違反「偵查不公開」原則，恣意與媒體勾串違法，如何讓人民信任司法還有基本可信與尊嚴？台灣民眾黨進一步表示，若檢方掌握此證據，為何不在聲請羈押時提出，而是「趁柯主席無法自辯的時間，製造操作這種片面扭曲的不明資訊」，傷害柯文哲主席的名譽，更讓台灣的民主法治與司法公信力再度重創。民眾黨要求司法單位即刻說明自清，不要只是躲在媒體背後操縱輿論，或放任媒體道聽塗說，惡意指摘，戕害司法尊嚴。