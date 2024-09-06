53歲馬力歐晉升二寶爸！歷經3次人工受孕　宣布老婆懷孕13週

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▲53歲男星馬力歐近年來在事業上有重大突破，如今傳出喜訊，晉升二寶爸。（圖／NOWnews影像中心）

▲馬力歐曬出超音波照，公布二胎喜訊。（圖／翻攝自馬力歐IG）

53歲男星馬力歐和太太結婚多年，育有1女，家庭生活幸福美滿，但夫妻倆一直希望能再生一胎，歷經3次人工受孕，如今終於傳來喜訊，馬力歐透露老婆目前已經懷孕13週，將在明年（2025）3月中旬升格二寶爸。根據《ETtoday星光雲》報導，馬力歐雖然已經有一個女兒，但老婆卻還是想再生一個，儘管第一胎是自然懷孕，第二胎的過程卻是一波三折，所幸在經過第三次胚胎植入後，終於成功受孕，透露老婆已經懷孕13週，儘管目前還不確定孩子的性別，但不管是男女都能接受，只希望寶寶健健康康就好。馬力歐坦言，一開始他很想要男寶寶，但生了女兒後卻被對方的暖心融化，女兒不小心犯錯，他罵完孩子還是會道歉，笑說自己是女兒奴，對家中將迎來新生命感到很期待，近年來馬力歐積極接戲拍，專心賺錢，也終於要在下週搬入新房，可以說是喜訊不斷，他也期許自己可以在10年內還清房貸。事實上，過去馬力歐曾在節目《一袋女王》透露，老婆喊話自己不要錢不要包包，只想要小孩，所以他跟老婆努力照表操課一年半，去看了婦產科，吃了排卵藥再按表操課，還是沒消息，第二胎遲遲不來報到，讓他感到很焦慮，只要看到老婆的排卵試紙上顯示兩條線，知道晚上要做功課時，就會讓他壓力大到不行，還好如今終於傳來好消息。