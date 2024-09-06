李準基1年沒戲拍、久違開唱！他喊：我是宅男　最近都在觀察人類

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▲李準基曾在首爾場見面會唱五月天《知足》。（圖／遠雄創藝）

▲李準基將在9月28日來台與粉絲見面。（圖／遠雄創藝）

韓星李準基相隔5年，宣布9月28日重返TICC舉辦見面會，他抽空接受台灣媒體訪問，透露最近沒工作的話，都是在家當宅男，偶爾獨自慢跑2小時、看看周邊人事物，「觀察其他人的日常生活也會給我帶來很多快樂。」他也預告這次來台，一定會有唱中文歌的驚喜，大家敬請期待。問及李準基5年沒來台，有沒有難忘的台灣食物或景點？他表示：「每次訪問台灣時，由於行程緊湊，我沒能到處走走逛逛，但我仍然記得在台北101看到的美麗夜景，以及因拍攝而造訪的迷人夜市，在那裡品嚐的各種街頭小吃，尤其是臭豆腐的味道和氣味，雖然其他人覺得很難接受，但對我來說非常合口味。各種口味的港式點心也是我最喜歡的食物之一。我個人特別喜歡吃小籠包和牛肉麵，確實是具風味的美食。」他今年5月在首爾見面會表演了五月天的《知足》，上次來台時也有唱《月亮代表我的心》、《知足》、《告白氣球》等，這次9月的演出有機會再聽到中文歌嗎？李準基表示這次也會努力準備，「是台灣粉絲們喜歡的歌曲，我非常期待能夠和大家一起唱，再次感受5年前的感動，因此我正努力準備。若能準備一些新的歌曲，希望大家能夠在演出當天期待會有什麼樣的舞台呈現」。李準基已有1年多沒拍戲，這次也是久違舉辦巡迴演出，沒工作時都在做什麼？他自認是個宅男，幾乎都窩在家看電影、讀書、玩電腦遊戲、獨自跑步，「我會到戶外跑大約2個小時，這樣的時光讓我感到非常幸福，當我在流汗不停的跑步時，觀察其他人的日常生活也會給我帶來很多快樂」。他從去年開始，會和妹妹去國外旅行，「偶爾去一下，我打算以後能多做這種旅行。以前20年活動很忙的時候，旅行對我來說不太重要，但現在我開始覺得它很有趣。當然，目前還是和妹妹一起去旅行，但我也打算不久後自己去旅行」。李準基年少時是跆拳道好手，高中曾是國家代表隊，直到有一天跟朋友看了話劇，萌生要當演員的夢想，儘管父母反對，他仍從釜山遠赴首爾參加無數場徵選，落選次數高達200次，最後成功以平面模特兒身分出道。2005年，他獲得參演電影《王的男人》的機會，因為作品在當年突破1230萬觀影人次，李準基因此受到關注。他後續代表作包含《我的女孩》、《月之戀人－步步驚心：麗》、《武法律師》、《惡之花》等，是南韓影視圈的一線男星。自我要求高的李準基，為了戲劇角色需求，努力維持凍齡外貌與精壯身材，他過去出演談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》透露，已經多年不吃碳水化合物，「這是拍動作戲所悟出的祕訣，親自上陣拍動作戲時，常會受傷或是發炎，因為麵粉或碳水化合物容易誘發身體發炎症狀，後來就試著戒掉碳水化合物。」他後來以豆腐為主食，完全不碰澱粉，維持此飲食習慣長達7年、8年。他戒掉泡麵8年的毅力讓人嘖嘖稱奇，李準基則說：「最初的1年到2年真的非常辛苦，不過，我親身體驗到保持這樣的狀況對我有很大的幫助，所以直到現在已經8年了，這個習慣似乎變得自然而然。我並不是完全不攝取碳水化合物，而是禁止吃米飯和麵粉，所以現在這樣的生活方式已經不算太困難了。雖然泡麵是我非常喜歡的食物，但已經有超過8年沒有吃過，如果真的非常想吃，我會用蒟蒻麵代替泡麵來解決。大部分的時間我每天只吃一頓飯，拍攝時會吃兩頓，但基本上食量減少了，用餐時間也不會超過30分鐘。大家！都盡情吃你們想吃的食物吧，我也希望有一天能回到享受碳水化合物的幸福生活。」演出時間：2024年9月28日（六）18：00演出地點：台北國際會議中心TICC演出票價：VIP 8800（實名制）、5800、4800、3800、2800售票時間：2024年8月11日（日）12：00售票系統：KKTIX