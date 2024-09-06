《營業中》韓國餵鮑魚！郭泓志嗆：趕快想辦法　和姚元浩一觸即發

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▲《嗨！營業中》韓國出任務，姚元浩（左起）、郭泓志、乱彈阿翔、吳映潔、莎莎。（圖／好看娛樂提供）

▲乱彈阿翔（左起）、莎莎、郭泓志、姚元浩體驗空中步道。（圖／好看娛樂提供）

節目《嗨！營業中》本週將播出全新第四集，夥伴們收到韓國觀光公社邀請，搭乘釜山航空跨海移動到韓國要做百人餐點，還得下海餵鮑魚。為了了解韓國人的口味，他們還要學習韓國料理，合夥人突然拿出「隨堂測驗」的牌子，要立刻驗收大家的成果，慌亂的大家吵成一團，郭泓志更對姚元浩說：「學料理的是你，趕快想方法啊。」火藥味十足。這趟大家前往韓國全羅南道進行深度見習，旅途中接獲任務，要為釜山樂天世界冒險樂園的全體員工製作員工餐點，聽到這個跨海大任務，讓姚元浩忍不住驚呼：「怎麼可能！」莎莎也無奈大喊：「又來！」進行任務前，夥伴們來到韓國麗水藝術園區，懼高的乱彈阿翔在體驗空中步道時，眼睛幾乎是不敢睜開也不敢東張西望，走在前面的吳映潔對著翔哥信心喊話：「看一下海、真的！看一眼。」心生畏懼的乱彈阿翔果真只撇看一眼，自己都忍不住狂笑。之後莎莎和乱彈阿翔又一起體驗空中盪鞦韆，一人尖叫連連、另一人則是笑聲連連，形成強烈對比。此趟韓國行，夥伴們前往有韓國鮑魚之鄉美名的莞島，體驗採收鮑魚，不僅如此還要餵食鮑魚，眾人拿起重量驚人的海帶不停餵食鮑魚，隊長郭泓志突然發現：「我跟你講，一定是用夾子（餵食）對不對？」這時重工具機才派上用場，莎莎見狀立刻大喊：「對嘛！對嘛！」