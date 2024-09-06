U18亞青／林鉑濬要命暴傳失誤！中華隊0：1輸日本　爭冠陷入被動

我是廣告 請繼續往下閱讀

U18亞洲青棒錦標賽今（6）日進行超級循環賽，雙方戰況僵持不下，6局下中華隊投手林鉑濬發生要命傳球失誤，日本隊在攻佔一三壘時強迫取分先馳得點，終場中華隊就以0：1惜敗日本。在輸給日本隊後，中華隊7日對戰菲律賓勝敗成為關鍵，必須贏球，且日本擊敗韓國才能晉級冠軍戰。此戰上演投手戰，4局上中華隊一出局攻佔滿壘，但張趙紘內野飛球出局，曾冠傑游擊方向滾地球，但球卻打到隊友柯敬賢的腳上，形成妨礙守備，所以因妨礙守備瓦解滿壘攻勢。5局上中華隊再次攻佔得點圈，日本先發投手藤田琉生退場，改由坂井遼登板，全紹凱擊出二壘滾地球，跑者遭到封殺，中華隊攻勢再度瓦解。6局下成為戰局關鍵轉捩點，山畑真南斗擊出敲出本場團隊首安，接著境亮陽短打，林鉑濬傳二壘卻出現暴傳失誤，形成無人出局一、三壘人失分危機，隨後濱本遥大強迫取分短打，林鉑濬傳本壘來不及抓到山畑真南斗，日本攻下第1分。7局上中華隊最後反攻機會，未能上演逆轉。中華隊預賽1：0擊敗韓國，但今天敗給日本，超級循環賽戰績為1勝1敗，使得中華隊晉級冠軍戰陷入被動局面，不過只要明天日本擊敗韓國，中華隊擊退菲律賓，中華隊仍晉級冠軍戰。若韓國擊敗日本，日本、韓國和中華3隊戰績將同為2勝1敗，必須比較對戰優質率，才能決定冠軍賽對戰組合。