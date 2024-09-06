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台北羽球公開賽／周天成直落二擊敗大馬小將賀首維！四強全是台將

記者廖聿偉/綜合報導

▲台北羽球公開賽男子8強戰，周天成直落2擊敗馬來西亞選手，確定晉級最後四強。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.06）
▲台北羽球公開賽男子8強戰，周天成直落2擊敗馬來西亞選手，確定晉級最後四強。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.06）
台北羽球公開賽男單八強最後一場比賽，由世界排名第9的台灣一哥周天成，迎戰大馬年輕好手，年僅20歲的賀首維。兩人在國際賽首次遭遇，周天成的實力與經驗無庸置疑，而且只要獲勝，就可以確保男單四強全部都是台灣選手，最終小天不負眾望，直落二晉級。

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第一局周天成攻防一體，球路變化與角度控制讓年輕好手賀首維，相當不適應，小天迅速以11：5取得領先。但年僅20歲的大馬小將賀首維在技術暫停後，似乎逐漸適應節奏，幾次高壓殺球連追5分 !。

但周天成的防守還是最大優點，控制不回高球給對手有殺球機會，所以又把比賽節奏拿回自己手上，因此就以21：12順利拿下 。

第二局賀首維與周天成更加打快節奏，互相對轟，打成7：7，但周天成在纏鬥中還是率先以11：10領先。技術暫停過後，還是你來我往，周天成殺出幾波漂亮攻勢，取得19：13 領先。

在球迷的加油聲中，周天成也再乘勝追擊，最後以21：14拿下第二局 。

賽後周天成表示，今天小巨蛋湧進很多球迷為他加油，他也想打出令人振奮的好球來給球迷欣賞，這場擊敗大馬年輕好手賀首維，也確定男單四強名單全部都是台灣選手，不管誰奪冠，都是我們台灣人的榮耀，所以下一場四強賽他還是會盡全力去準備，對手戚又仁實力也很堅強，不敢輕敵。

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