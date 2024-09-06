周杰倫唱大巨蛋早有徵兆！才喊：把舊歌聽起來　粉絲揭1關鍵驚呆

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫6月份曾在公開活動上表示，希望儘快攻上大巨蛋開唱，8月已經空下來了。（圖／記者葉政勳攝）

位於松山區的台北大巨蛋，上個月終於通過消防安全驗證審查，掀起不少民眾討論，好奇是哪位歌手會最先登上大巨蛋舞台，而亞洲流行天王周杰倫今（6）日透過杰威爾經紀公司，拋出震撼彈，宣布將在12月份進軍開唱，成為史上首位在大巨蛋開唱的歌手，對此不少粉絲嗨翻，而部分網友則驚訝發現，周杰倫早在今天稍早，就在社群上發文表示：「把舊歌聽起來。」疑似早已暗示粉絲要前進大巨蛋。事隔整整7年，周杰倫終於再度重回台北舉辦個人演唱會，而杰威爾則透露日期會定在12月上旬，讓歌迷超級驚喜，因為先前大巨蛋通過審查時，就有不少網友議論紛紛，指出江蕙、張惠妹、五月天等樂壇大咖都有可能會是首位攻下大巨蛋的藝人，沒想到最後是由周董拔得頭籌。事實上，周杰倫要唱大巨蛋的消息其實有跡可循，他在今年出席時尚活動時，就曾喊話表示正在籌備當中，更直言：「8月已經空下來了。」更曝光進度指出在等待場地的回應。現在經過2個多月，開唱地點終於確定。另外也有眼尖粉絲意外發現，周董早在今天消息尚未曝光前幾個小時，就發文暗示要唱大巨蛋一事，網友指出，周杰倫今天傍晚在社群平台上曬出1張黑白照，雖然乍看之下是雜誌所攝的形象照，不過周杰倫在貼文中喊話：「把舊歌聽起來。」疑似就是在暗示粉絲趕快複習經典歌曲，隱晦曝光唱大巨蛋一事。