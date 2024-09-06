補校、進修部開學　吳立森肯定學生勇於學習精神

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▲高市府教育局長吳立森肯定學生努力向學，尤其長者同學勇於學習的精神，均令人感佩。（圖／高市府教育局提供）

關心國中小補校與高中職進修部開學，高市府教育局長吳立森4、5日走訪前鎮國中補校、新甲國小補校與高雄高工進修部等，瞭解學生開學上課情形。吳立森說，學習永遠不會晚，鼓勵更多人來補校上課，肯定學生努力向學，尤其長者同學勇於學習的精神，均令人感佩。除了基本課程國、英、數、自、社等，更開設多元適性課程與活動，如素描、電腦、日語等。學校更主動導入校外資源，如圖書館、社區大學，因應學習者需求，開發各式樂齡活化課程，強化對未來社會的適應能力。前鎮國中補校歷史悠久，許多年長者因早年家庭貧困或工作繁忙未能接受完整的教育，所以補校年齡層以70歲以上者居多，有位高齡85歲的陳水木爺爺，風雨無阻，二年多來每天都是在太太陪伴攜手來上學。陳水木爺爺說，暑假時去日本旅遊時，還能運用課堂上學到的日語去購物，讓他體會到學習的樂趣。新甲國小補校以新住民為主要學生群，今年一年級更開班有20人報名。透過補校課程，讓新住民們能夠充分融入高雄在地生活。其中一名新住民媽媽表示她透過補校學習國字，現在都知道如何簽收包裹，讓生活更加便利。高雄高工進修部開設電機、資訊、機械、製圖等科別，以白天需要工作補貼家計的應屆畢業國三生就讀為主，今年4科別1年級共計69位學生，除肩負協助與照顧弱勢學生賡續就學的社會責任外，學校也積極協助升讀科大、媒合產業，期待協助學生改善生活，並輔導學生考取證照，確保未來升學與就業進路。