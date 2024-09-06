喬治亞州校園槍擊案再掀槍枝管制爭論　川普、賀錦麗陣營態度迥異

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▲犯下喬治亞州校園4死槍擊案的14歲槍手格雷（Colt Gray），6日出庭法院參加自己的聽證會。（圖／美聯社／達志影像）

▲川普提到槍擊案時稱「這是個病態又憤怒的世界」，副手范斯（JD Vance）則用「存在生活中的現實（the reality that we live in）」來描述校園槍擊案。（圖／美聯社／達志影像）

▲賀錦麗則反駁表示，校園槍擊不應該被當成生活中的現實，「事情並非不能改變」。（圖／美聯社／達志影像）

美國喬治亞州當地時間4日爆發校園槍擊案，1名年僅14歲青少年持槍犯案造成4人死亡9人受傷，如今自己不僅面臨謀殺罪指控，青少年的父親也因為提供槍械被捕，並遭指控過失殺人以及二級謀殺等罪名。這起校園槍擊案也讓槍枝管制議題再度躍居美國大選討論焦點，川普（Donald Trump）與賀錦麗（Kamala Harris）陣營隔空罵戰，雙方對於槍枝管制的立場迥然不同。槍擊案發生在喬治亞州溫得市（Winder）的阿巴拉契中學（Apalachee High School），14歲的槍手格雷（Colt Gray）已被捕，他正是這所學所的學生，且去年就因被舉報揚言要實施校園槍擊而遭到訊問，但在接受調查時格雷否認威脅犯案，格雷的父親也保證自己的兒子無法獲得槍枝。然而，格雷父親卻在去年底買槍送給兒子當作聖誕節禮物，因此除了格雷面臨謀殺重罪指控外，格雷的父親也被檢方指控犯下4項過失殺人、2項二級謀殺與8項虐童罪。美國今年4月首次有校園槍擊案槍手的家長遭到判刑，2021年牛津高中槍擊案的槍手伊森（Ethan Crumbley）雙親，被依過失殺人罪求處10年至15年徒刑，檢方的起訴根據也是伊森雙親在明知伊森身心狀態不穩定的情況下，卻仍替他購買手槍。根據《CNN》報導，喬治亞州槍擊案是美國今年第45起槍擊案，也是今年迄今死亡人數最多的一起校園槍擊案。針對喬治亞州校園槍擊案，川普在接受福斯新聞採訪時表示，「這是個病態又憤怒的世界，有很多原因造成現在這樣的結果，但我們會設法改善社會，我們會治癒這個世界」。川普副手范斯（JD Vance）則用「存在生活中的現實（the reality that we live in）」來描述校園槍擊案，范斯表示槍擊案是場悲劇，沒人喜歡看到這種事情發生，「但一位想成名的瘋子，他就是有可能鎖定校園犯案」。范斯強調會提升校園的安全管理，加強校園對學生的防範力道，讓那些「瘋子」們無法再犯案。對於范斯說法，賀錦麗立即反駁表示，校園槍擊不應該被當成生活中的現實，「事情並非不能改變」，強調將會採取行動來保護校園中學生的安全。賀錦麗的競選團隊發言人穆沙（Ammar Moussa）表示，賀錦麗與華茲（Tim Walz）將會確保槍枝無法落入那些罪犯手中，批評范斯稱校園槍擊案為生活中的現實，只是因為共和黨在槍枝公司與孩童安中之中，長年都選擇站在槍枝公司那邊，反對槍枝管制。槍枝管制問題在美國始終意見分歧，民主黨支持更嚴格的槍枝管制，而共和黨則傾向於以提高學校的安全管理能力，來解決校園槍擊案氾濫的現象。