台北羽球公開賽／林俊易淘汰郭冠麟！四強戰對決好友李佳豪爭高下

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男單八強戰，大會第二種子林俊易和第四種子李佳豪這對好麻吉，在四強門票爭奪戰分進合擊，林俊易對上新生代好手郭冠麟，直落二獲勝，生涯第二度打進台北賽男單四強。至於李佳豪，則是連兩天在三局大戰中獲勝，二比一逆轉勝泰國選手帕尼查彭，生涯首闖台北賽四強，但巧了，李佳豪在四強賽的對手將是好朋友林俊易。大會四號種子的李佳豪，在籤表中專打外國選手，八強戰的對手是世界排名78的泰國好手，第一局李佳豪在對手主動提速的策略下，頻頻被調動，14：21先丟一局。不過第二局起，李佳豪改變打法，以吊遠網的策略，限制對方跑動效果，創造出自己的進攻機會，以21：13扳平比數。決勝第三局李佳豪繼續掌握優勢，再以21：15過關，連兩天上演三局大戰的逆轉勝好球，生涯首度踏上台北賽的四強行列。對於首度站上終極四強，李佳豪說終於追上姊姊李佳馨的腳步，但對於賽後有男球迷高喊『佳豪老公我愛你』，李佳豪笑笑的說，當下沒聽到，但謝謝大家的鼓勵和支持，因為很少遇到這麼多球迷幫我加油，很感動，可能是因為我的晉級路上都是打外國選手，加油聲比較集中，算是另一種福利。首度闖進台北賽四強，李佳豪的對手將是好朋友，大會第二種子，左手重砲林俊易。林俊易在八強戰中和2022世青冠軍郭冠麟對決，首局林俊易在失誤率較高的情況下，戰況顯得糾結，好在即時找回專注度，以21：19先下一城。第二局則是掌握住風向控制的優勢，再以21：12收下，直落二獲勝，生涯第二度登上台北賽四強行列。對於四強賽要遭遇好友李佳豪，林俊易說兩人在國外比賽時，經常相依為命，一起吃飯一起訓練，是除了『男女朋友以外的很好的朋友』，彼此對彼此都很熟悉，相信對戰過程一定會很刺激。