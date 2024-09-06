神伏筆！子瑜9年前出道只分到1句歌詞　當年手勢就是今天SOLO亮點

韓團TWICE成員周子瑜今（6）日正式發專輯《abouTZU》SOLO出道，她在主打歌〈Run Away〉MV中的「NOW SAY OK」手指朝下的動作，跟9年前在團體出道曲〈Like OOH-AHH〉裡，由子瑜配唱的「讓我知道了從未感受過的那個感覺（你是我在等的那個人）」的舞蹈「一模一樣」，驚人巧合讓粉絲驚豔：「好啦，JYP還是有在疼的！」
頻頻比出手指動作 是新歌「NOW SAY OK」的舞步
子瑜在5日的發片記者會上，就不斷比出食指指向前方，隨後朝下等動作給媒體擺拍；後來揭曉手勢的意思為主打歌〈Run Away〉歌詞裡「NOW SAY OK」的舞步，意即「NOW」的意思，這動作還被粉絲做成迷因哏圖，瘋傳網路。
沒想到子瑜這食指朝下的動作，背後意義與她9年前出道有關！當年TWICE以〈Like OOH-AHH〉作為主打歌出道，該作品中，子瑜其實只有被分配到1句歌詞，就是「讓我知道了從未感受過的那個感覺（你是我在等的那個人）」，而搭配的舞蹈，就是手指朝下的動作。
雖然沒有證據證明JYP（子瑜老闆，朴軫永）在2015年就規劃讓子瑜在2024年SOLO發片，但歌迷認為，JYP對於子瑜發個人專輯「有一定的重視」，因為主打歌〈Run Away〉就是由JYP負責作詞；加上子瑜曾說，這次的發片機會，是自己努力跟JYP爭取來的，經過長時間溝通，才獲得公司點頭放行。
對於〈Run Away〉巧妙出現子瑜9年前的初亮相台詞和舞蹈，粉絲欣慰表示：「沒想到的是老朴（JYP）居然也有在子瑜SOLO加入自己的元素，一直以為他不喜歡子瑜，要掐住子瑜的翅膀不讓她飛...」、「都沒想到，看到之後好想哭」、「一看到這個動作，秒想到自己最愛的出道曲」、「第一眼就發現了！！真的超喜歡Like OOH-AHH！」。
子瑜介紹 出道9年終於有SOLO出道發片機會
周子瑜出生於台灣台南，2012年只有13歲的她，赴南韓參加2次徵選，最後通過面試成為「JYP娛樂」旗下練習生，並參加公司合作Mnet製作的選秀節目《SIXTEEN》，成績優異的7名至9名者，就可作為TWICE的成員，後來是節目組追加名額，子瑜才成功入選並在2015年隨團出道。
TWICE的代表作包含5億瀏覽的《Like OOH-AHH》、5.6億觀看的《CHEER UP》、6.8瀏覽的《TT》、8億點閱的《What is Love?》、6.3億點擊的《FANCY》、5.2億觀看的《I CAN'T STOP ME》、4.4億的《YES or YES》、5.1億的《Feel Special》、3.5億的《MORE & MORE》，以及4.5億次數的《The Feels》等金曲。
如今子瑜出道9年，也終於熬出一片天，將在9月6日發行人生第一張專輯《abouTZU》，她也是繼志效、娜璉後，成為TWICE第三位單飛SOLO的成員。
周子瑜（쯔위）小檔案
生 日：1999年6月14日（25歲）
學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科
出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）
公 司：JYP娛樂
出道地：南韓、日本、美國
出道作：
🇰🇷南韓／《The Story Begins》
🇯🇵日本／《#TWICE》
🇺🇸美國／《The Feels》
🇰🇷個人／《abouTZU》
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子瑜在5日的發片記者會上，就不斷比出食指指向前方，隨後朝下等動作給媒體擺拍；後來揭曉手勢的意思為主打歌〈Run Away〉歌詞裡「NOW SAY OK」的舞步，意即「NOW」的意思，這動作還被粉絲做成迷因哏圖，瘋傳網路。
沒想到子瑜這食指朝下的動作，背後意義與她9年前出道有關！當年TWICE以〈Like OOH-AHH〉作為主打歌出道，該作品中，子瑜其實只有被分配到1句歌詞，就是「讓我知道了從未感受過的那個感覺（你是我在等的那個人）」，而搭配的舞蹈，就是手指朝下的動作。
雖然沒有證據證明JYP（子瑜老闆，朴軫永）在2015年就規劃讓子瑜在2024年SOLO發片，但歌迷認為，JYP對於子瑜發個人專輯「有一定的重視」，因為主打歌〈Run Away〉就是由JYP負責作詞；加上子瑜曾說，這次的發片機會，是自己努力跟JYP爭取來的，經過長時間溝通，才獲得公司點頭放行。
對於〈Run Away〉巧妙出現子瑜9年前的初亮相台詞和舞蹈，粉絲欣慰表示：「沒想到的是老朴（JYP）居然也有在子瑜SOLO加入自己的元素，一直以為他不喜歡子瑜，要掐住子瑜的翅膀不讓她飛...」、「都沒想到，看到之後好想哭」、「一看到這個動作，秒想到自己最愛的出道曲」、「第一眼就發現了！！真的超喜歡Like OOH-AHH！」。
子瑜介紹 出道9年終於有SOLO出道發片機會
周子瑜出生於台灣台南，2012年只有13歲的她，赴南韓參加2次徵選，最後通過面試成為「JYP娛樂」旗下練習生，並參加公司合作Mnet製作的選秀節目《SIXTEEN》，成績優異的7名至9名者，就可作為TWICE的成員，後來是節目組追加名額，子瑜才成功入選並在2015年隨團出道。
TWICE的代表作包含5億瀏覽的《Like OOH-AHH》、5.6億觀看的《CHEER UP》、6.8瀏覽的《TT》、8億點閱的《What is Love?》、6.3億點擊的《FANCY》、5.2億觀看的《I CAN'T STOP ME》、4.4億的《YES or YES》、5.1億的《Feel Special》、3.5億的《MORE & MORE》，以及4.5億次數的《The Feels》等金曲。
如今子瑜出道9年，也終於熬出一片天，將在9月6日發行人生第一張專輯《abouTZU》，她也是繼志效、娜璉後，成為TWICE第三位單飛SOLO的成員。
周子瑜（쯔위）小檔案
生 日：1999年6月14日（25歲）
學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科
出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）
公 司：JYP娛樂
出道地：南韓、日本、美國
出道作：
🇰🇷南韓／《The Story Begins》
🇯🇵日本／《#TWICE》
🇺🇸美國／《The Feels》
🇰🇷個人／《abouTZU》