鄭家純狂轟柯文哲！喊1句話「燒鴨便當」酸羈押延長　粉絲笑了

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▲鄭家純在Threads上要粉絲去買燒臘便當，嗆柯文哲遭到羈押。（圖／Threads）

▲鄭家純在柯文哲身陷弊案爭議時，大開香檳慶祝。（圖／鄭家純臉書）

前台北市市長、民眾黨主席柯文哲近日深陷貪汙風波，遭檢方指控涉京華城案，日前經北檢聲押獲無保請回，事後案經高院撤銷發回，台北地方法院昨（5）日召開羈押庭，並裁定柯文哲羈押禁見，對此，過去身為柯文哲的支持者鄭家純（雞排妹），再度發文開酸：「推薦大家明天（6日）點燒臘便當，可以加香腸。」以諧音哽暗諷柯文哲遭到羈押（雞鴨諧音），更以香腸的台語發音，暗酸柯文哲羈押延長，讓粉絲嗨翻。鄭家純昨（5）日在Threads上發文，曬出1張臉書截圖，內容為一名網友的發文，該名網友曬出自己的雞鴨便當，寫下：「雞鴨煙腸囉！」而鄭家純則是對此在自己的貼文中作出回應：「看到這位柯黑大哥的巧思，有台灣人的諧音魂！推薦明天（6日）點燒臘便當，可以加香腸。」暗示網友點雞鴨便當，諷刺柯文哲遭羈押一事，更以香腸的台語（發音與「延長」有諧音）開酸，指出柯文哲羈押延長。對此，不少柯文哲的黑粉也湧入留言區狠酸：「記得吃飯後甜品：起酥（起訴）蛋糕」、「95台灣雞鴨節」、「吃雞鴨配啤酒看戲」、「超前部署起來」、「直接吃蚵（柯）仔（在）煎（監）」、「買爆」、「昨晚就在吃」、「準時開吃！」事實上，過去鄭家純非常支持柯文哲，過去在柯文哲競選台北市長連任時，大力表態會投給他，但如今柯文哲身陷弊案風波，鄭家純也由粉轉黑，甚至還在柯文哲到北檢受訊時，大開香檳慶祝：「開香檳！慶祝柯黑們快樂的星期五晚上！」更開酸柯文哲會很適應看守所的生活：「十年來自豪的7點30分上班，沒有調整作息的問題，平時吃什麼都5分鐘，也不在意食物美味度，若被羈押一定快速適應！」