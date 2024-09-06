國台辦：楊智淵被判刑9年　剝奪政治權利3年

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（中央社記者呂佳蓉北京6日電）中國大陸國台辦今天晚間證實，台灣社運人士楊智淵被以「分裂國家」罪判處有期徒刑9年，剝奪政治權利3年，此案是在今年8月26日經由溫州市中級人民法院依法開庭審理，並經由一審公開宣判。昨天有台灣媒體披露，楊智淵在中國大陸被以「分裂國家」罪名判刑9年。陸委會昨天表示，政府、家屬均拒絕接受判決結果，對於中共作為提出嚴厲譴責，要求立刻公開判決書，說明相關判刑證據，同時提醒台灣民眾，應慎思赴陸必要性，留意兩岸法規及體制的不同。中國大陸國台辦今天晚間以發言人陳斌華的名義證實，楊智淵在大陸被判刑。陳斌華指出，「法院審理查明，2008年至2020年間，楊智淵為分裂國家、謀求『台灣獨立』，在『台灣地區』通過『台灣民族黨』、『一邊一國行動黨』等台獨組織，公開宣揚『台獨』分裂主張，積極實施制定『台獨』分裂行動計劃、圖謀推動『台灣建國』並加入聯合國等分裂國家、破壞國家統一的行為」。陳斌華指出，法院認為，楊智淵的行為觸犯了「中華人民共和國刑法」第103條第一款的規定，構成分裂國家罪，並稱楊智淵長期參與分裂國家活動，積極宣揚「台獨」分裂主張，且在「台灣民族黨」等台獨組織中起骨幹作用，「行為性質惡劣」。陳斌華表示，從2022年8月，浙江省溫州市國家安全局依法對楊智淵採取刑事強制措施以來，「國家司法機關嚴格依法辦案，充分保障楊智淵及其辯護人依法享有的各項訴訟權利，依法公開案件辦理情況」。對於陸委會提醒台灣民眾審思赴陸，陳斌華宣稱，這是「惡意抹黑」，利用這次案件將絕大多數台灣民眾與極少數「台獨頑固分子」混為一談，「恐嚇、阻攔台灣同胞參與兩岸正常交流合作，煽動兩岸對立對抗」。他聲稱，懲獨司法文件只是針對極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不針對、不涉及廣大台灣民眾，並稱從今年1至8月，有260多萬台灣民眾到大陸參訪交流。楊智淵於2022年8月在浙江溫州被以「長期從事台獨分裂活動、涉嫌危害國家安全」罪名實施刑事拘傳審查，時間正值時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）結束旋風式訪台灣行程之後。（編輯：陳鎧妤）1130906