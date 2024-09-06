美國8月新增就業人口低於預期！美股早盤道指、那指大跌近400點

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美國勞工統計局週五公佈8月最新就業數據，8月非農新增就業人數為14.2萬人，低於預估的16.5萬人，且7月非農新增就業人數也由初報的11.4萬人下修到8.9萬人，就業數據不理想，也讓美股各主要指數在早盤齊聲下跌，截止寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌373.43點、約0.92％；標普500指數下跌82.45點、約1.50％；那斯達克指數下跌398.69點、約2.33％；費城半導體指數下跌211.81點、約4.47％。根據《CNBC》報導，標普500指數即將迎來2023年3月以來最糟糕的一週，由於就業數據不如預期，投資人對於經濟放緩的擔憂加劇，導致大型科技股紛紛遭到拋售，輝達（Nvidia）早盤又跌了4.19％，報102.72美元，受到輝達拖累，台積電ADR早盤也跌了4.12％，報156.95美元，其他科技巨頭如Meta、蘋果、微軟、Alphabet等等，在早盤也齊聲下挫。根據美國勞工統計局數據，8月的失業率為4.2％，與7月的4.3％相比略為減少，符合預期，但是8月非農就業新增人口低於經濟學家預期，民間就業新增人口也低於預期，一系列疲軟的勞動力市場數據，讓投資人無法放心。分析師法吉斯（Sonu Varghese）表示，8月份的非農就業數據表明，勞動力市場明顯疲軟，風險正在上升，需要美國聯準會介入才能打消疑慮，但是聯準會是否願意一口氣降息50個基點，仍然是未知數。聯準會理事沃勒（Christopher Waller）週五公開表示，自己支持在9月降息，考慮到通膨和勞動力市場目前的發展，「我認為現在是時候了」。沃勒沒有說明他認為降息幅度應該落在多少，不過，沃勒透露9月降息預計「不會是最後一次」，並明確指出若勞動市場惡化的速度快於預期，那麼聯準會也應該採取更積極的措施來應對。