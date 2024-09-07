消暑優惠／全家冰淇淋買一送一！白露7-11冰棒5折、義美聖代半價

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▲全家經典黑炫拿鐵酷繽沙買1送1。（圖／全家提供）

▲百吉巧克力脆皮大雪糕買一送一。（圖／全家提供）

▲7-11四葉至福焦糖風味雪糕／抹茶風味雪糕／牛奶風味雪糕任選買一送一。（圖／7-11提供）

▲哈根達斯迷你杯、雪糕系列超過20款冰品享「買10送10」優惠。（圖／全家提供）

▲義美食品「蛋捲霜淇淋聖代​​​​​​​」即起買一送一優惠。（圖／義美食品）

週末消暑優惠來了，今（7）日迎接白露節氣，全家有百吉巧克力脆皮大雪糕買一送一，特價只要15元，今起還有黑炫拿鐵酷冰沙買一送一；7-11除了有指定冰棒買一送一外，還有哈根達斯買10送10，多款冰品半價優惠。全家本週康康五即起推出「黑炫拿鐵酷冰沙」以及「百吉巧克力脆皮大雪糕」買一送一優惠，相當於冰棒只要15元開吃，且持有7大信用卡／悠遊卡／全盈+pay 滿300元立折33元，相當於不用半價爽吃。◾全家自有品牌仙草飲買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾PowerBOMB爆能能量飲料買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾百吉巧克力脆皮大雪糕買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾經典黑炫拿鐵酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾雙響炮鹽味豚骨湯麵買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾持7大信用卡／悠遊卡／全盈+pay 滿300元立折33元◾四葉至福焦糖風味雪糕買1送1，5折（原價99元、特價50元）◾四葉至福抹茶風味雪糕買1送1，5折（原價99元、特價50元）◾四葉至福北海道牛奶風味雪糕買1送1，5折（原價99元、特價50元）◾不二家milky一口冰淇淋第2件6折，8折（原價89元、72元）◾不二家超濃milky冰淇淋第2件6折，8折（原價89元、72元）◾LOTTE爽冰淇淋-綜合水果口味第2件6折，8折（原價69元、56元）◾LOTTE雪見大福冰淇淋任選2件88元◾哈根達斯第2件6折全家、7-11哈根達斯優惠好評再延長，即日起至9月8日 ，全家哈根達斯迷你杯、雪糕系列超過20款冰品享「買10送10」優惠（不同價位商品以售價合計5折計算），單筆消費滿1000元加碼送「全家」Fa點5000點。7-11即日起至9月8日前，哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕全系列享任選買10送10優惠，9月4日至9月8日憑icash2.0、OPEN錢包以及icashpay三大支付消費限時再享滿千現折50元優惠，另有任選第2件6折優惠同步登場。即起至9月9日前，「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」濃郁牛奶霜淇淋，撒上芝麻蛋捲脆片、配上原味小蛋捲，吃得到醇厚奶香、蛋香和脆脆蛋捲碎片，奶香濃郁雙重口感，讓人回味無窮，原價65元、特價33元。