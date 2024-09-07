義美「蛋捲霜淇淋聖代」買一送一！全聯阿奇儂雪糕16元、冰棒15元

消暑優惠／全家冰淇淋買一送一！白露7-11冰棒5折、義美聖代半價

記者鍾怡婷/綜合報導

▲今（7）日迎接白露節氣，全家有百吉巧克力脆皮大雪糕買一送一，特價只要15元，今起還有黑炫拿鐵酷冰沙買一送一。（圖／記者黃韻文攝）
▲今（7）日迎接白露節氣，全家有百吉巧克力脆皮大雪糕買一送一，特價只要15元，今起還有黑炫拿鐵酷冰沙買一送一。（圖／記者黃韻文攝）
週末消暑優惠來了，今（7）日迎接白露節氣，全家有百吉巧克力脆皮大雪糕買一送一，特價只要15元，今起還有黑炫拿鐵酷冰沙買一送一；7-11除了有指定冰棒買一送一外，還有哈根達斯買10送10，多款冰品半價優惠。

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🟡全家酷繽沙、冰棒買一送一

全家本週康康五即起推出「黑炫拿鐵酷冰沙」以及「百吉巧克力脆皮大雪糕」買一送一優惠，相當於冰棒只要15元開吃，且持有7大信用卡／悠遊卡／全盈+pay 滿300元立折33元，相當於不用半價爽吃。

📍APP、門市｜9月6日至9月8日
◾全家自有品牌仙草飲買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾PowerBOMB爆能能量飲料買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾百吉巧克力脆皮大雪糕買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾經典黑炫拿鐵酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾雙響炮鹽味豚骨湯麵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾持7大信用卡／悠遊卡／全盈+pay 滿300元立折33元

▲全家經典黑炫拿鐵酷繽沙買1送1。（圖／全家提供）
▲全家經典黑炫拿鐵酷繽沙買1送1。（圖／全家提供）
▲百吉巧克力脆皮大雪糕買一送一。（圖／全家提供）
▲百吉巧克力脆皮大雪糕買一送一。（圖／全家提供）
🟡7-11雪糕5折吃

📍門市｜9月4日至9月17日
◾四葉至福焦糖風味雪糕買1送1，5折（原價99元、特價50元）
◾四葉至福抹茶風味雪糕買1送1，5折（原價99元、特價50元）
◾四葉至福北海道牛奶風味雪糕買1送1，5折（原價99元、特價50元）
◾不二家milky一口冰淇淋第2件6折，8折（原價89元、72元）
◾不二家超濃milky冰淇淋第2件6折，8折（原價89元、72元）
◾LOTTE爽冰淇淋-綜合水果口味第2件6折，8折（原價69元、56元）
◾LOTTE雪見大福冰淇淋任選2件88元
◾哈根達斯第2件6折

▲7-11四葉至福焦糖風味雪糕／抹茶風味雪糕／牛奶風味雪糕任選買一送一。（圖／7-11提供）
▲7-11四葉至福焦糖風味雪糕／抹茶風味雪糕／牛奶風味雪糕任選買一送一。（圖／7-11提供）
🟡全家、7-11哈根達斯買10送10

全家、7-11哈根達斯優惠好評再延長，即日起至9月8日 ，全家哈根達斯迷你杯、雪糕系列超過20款冰品享「買10送10」優惠（不同價位商品以售價合計5折計算），單筆消費滿1000元加碼送「全家」Fa點5000點。

7-11即日起至9月8日前，哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕全系列享任選買10送10優惠，9月4日至9月8日憑icash2.0、OPEN錢包以及icashpay三大支付消費限時再享滿千現折50元優惠，另有任選第2件6折優惠同步登場。

▲哈根達斯迷你杯、雪糕系列超過20款冰品享「買10送10」優惠。（圖／全家提供）
▲哈根達斯迷你杯、雪糕系列超過20款冰品享「買10送10」優惠。（圖／全家提供）
🟡義美霜淇淋聖代買一送一

即起至9月9日前，「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」濃郁牛奶霜淇淋，撒上芝麻蛋捲脆片、配上原味小蛋捲，吃得到醇厚奶香、蛋香和脆脆蛋捲碎片，奶香濃郁雙重口感，讓人回味無窮，原價65元、特價33元。

▲把握義美食品「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」明起開吃。（圖／翻攝自義美食品FB）
▲義美食品「蛋捲霜淇淋聖代​​​​​​​」即起買一送一優惠。（圖／義美食品）

今起拿鐵、美式買一送一！7-11寄杯買10送10　全家買6送6只有一天

只有3天！全家酷繽沙買一送一、大雪糕15元　7-11濃抹茶冰淇淋5折

7-11美式10元只有三天！寄杯咖啡買20送20　全家美式、拿鐵買6送6

中秋節7-11冰品買一送一！哈根達斯買10送10　全家霜淇淋19元爽吃

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