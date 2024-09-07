張育成開轟加碼江少慶睽違469天勝投！富邦悍將8:3擊敗台鋼雄鷹

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張育成開轟！中職富邦悍將在新莊主場吞下6連敗後，6日作客嘉義球場迎戰台鋼雄鷹，先發投手江少慶在因雨暫停後續投，繳出5局失1分內容，再靠隊友在6局上單局奪3分逆轉戰局，陳柏清，結果江少慶投5局失1分，陳柏清則以5.1局失3分，由江少慶拿到自2023年5月26日對味全龍奪勝後，相隔469天的先發勝投。富邦近期戰績超差，連續吞下6連敗後，此役終於「轉運」，比賽進行3局下無人出局二壘有人時因雨暫停，中斷46分鐘後恢復比賽。江少慶在因雨暫停前的二壘跑者是因左外野手失誤站上壘包，他續投後先製造兩個出局數，雖遭王柏融敲安失1分，但並非責失分。富邦在6局上1出局後由董子恩敲出帶有兩分打點的二壘安打，富邦單局灌進3分，就此逆轉比數，張育成還在9局上敲出陽春砲，終場富邦就以8：3中止6連敗。