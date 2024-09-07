搶蛋黃酥最後機會！「一生必吃、世界冠軍」三名店快閃資訊一次看

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▲鹿港在地30多年蛋黃酥名店「新口味食品行」，強調純手工製作，還被彰化網友封為「一生必吃」。（圖／新口味提供）

▲台中不二糕餅獨門招牌「神級美味蛋黃酥」，創造日銷萬盒驚人紀錄。（圖／業者提供）

▲與陳耀訓同樣都曾獲世界麵包大賽冠軍的王鵬傑旗下的「莎士比亞烘焙坊」，每年也推出超熱門商品「心蛋黃酥」。（圖／取自莎士比亞烘焙坊臉書）

進入中秋節前倒數一週，全台多家名店幾乎都已被預購一空，像是被彰化網友封為「一生必吃的」鹿港蛋黃酥專賣店「新口味食品行」，昨(6)日中午12點開放網購，20分鐘截至中秋節當天的蛋黃酥禮盒就被預訂一空，幸好今年還有多家業者舉辦快閃櫃活動，包含「新口味食品行」與世界麵包大賽冠軍王鵬傑的高雄「莎士比亞烘焙坊」以及台中名店「不二糕餅」，本篇整理三家快閃活動資訊，最後機會買到名店蛋黃酥，錯過就要等明年了。被彰化人封為一生必吃的「新口味食品行」昨(6)日中午12點開放網購，20分鐘內蛋黃酥禮盒就被預訂一空，幸好還有兩場蛋黃酥快閃活動，台北SOGO忠孝店即日起~ 9月16日。另外今明兩日9月7日、 8日，以及9月14日、15日兩個周末，則在SOGO新竹店，現場販售當日出爐的新口味蛋黃酥禮盒325元/6入，每人限購2盒或4盒，每日限量供應，售完為止。◼️日期：即日起~ 9月16日時間：每日上午 9：00 由現場人員指引領取號碼牌，上午9：30開賣，每人每次限購2盒。◼️日期：2024年9月7、8日；9月14、 15日時間：下午14：00 開賣，由現場人員指引領取號碼牌。每⼈每次限購4盒。與彰化「不二坊」系出同門的台中蛋黃酥名店「不二糕餅」，以獨門招牌「神級美味蛋黃酥」創造日銷萬盒。不二糕餅強調使用手工桿製的外皮，酥香且層次分明，搭配上甜而不膩的烏豆沙與鹹蛋黃。今年選於台北遠百信義A13的1樓櫃位，以及高雄夢時代購物中心的B1，共有兩場快閃店，現場販售蛋黃酥與茶蛋組（蛋黃酥＋茶鳳黃），即便有規定每人僅能購買5盒，依舊每天都快速完售。這兩場快閃櫃活動都將賣到9月16日為止。日期：即日起至9月16日時間：上午10時45分統一發放號碼牌，10時55分依序帶至1樓櫃位及1樓第二排隊動線等待，11時開始依序結帳取貨。地點： 1樓東側門（Chloé旁）日期：即日起至9月16日時間：每日開店前一小時(週一至週五10:00、週六至週日9:30)地點：1F東空橋旁的幸福廣場統一發放號碼牌。來自高雄的莎士比亞烘焙坊由與陳耀訓齊名的王鵬傑開設，陳耀訓於2017年參加法國世界麵包大賽Mondial du pain，獲得冠軍殊榮；而王鵬傑則是於2018年也獲得世界盃麵包大師賽（Master de la Boulangerie）冠軍，旗下的莎士比亞烘焙坊在高雄有兩家分店，各式產品很受在地民眾歡迎，每年因應中秋推出的「心蛋黃酥」，同樣也是熱門搶購商品。心蛋黃酥強調外皮是古銅色光澤，展現焦糖化的酥脆感，內餡則是100%契作在地小農紅豆，與鹽漬熟成28-30天的飽滿鹹蛋黃 。此次到台北SOGO百貨忠孝館快閃，已被搶購一空，另還有台北101購物中心最後一個場次，日期僅剩今明兩天，現場販售心蛋黃酥禮盒888元/8入、芋頭酥禮盒560元/8入。◼️日期：即日起～9月8日(日)時間：11:00起，每日數量有限，售完為止地點：台北101購物中心B1(CK旁)