日本麝香葡萄盛產季！家樂福殺瘋「全台最便宜」　7-11價格創新低

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▲目前已於全台家樂福量販／超市開賣的「日本原裝進口麝香葡萄」，每顆甜度可達17度，每盒售價499元。（圖／家樂福提供）

▲7-ELEVEN自9月9日起特別引進空運直送來台「日本麝香葡萄」。（圖／7-11提供）

9月中秋節正是譽有葡萄界的愛馬仕之稱的「麝香葡萄」盛產季，雖然今（2024）年市場價格恢復平穩，不過各大通路也推出限時、限量優惠，量販通路家樂福即起至9月17日前，麝香葡萄全台通路最低價，單盒499元／350g；若是揪團一起買更便宜，7-11日本麝香葡萄，單盒505元、團購優惠價5盒2475元、10盒4890元，最低每盒489元。家樂福表示，去年日本麝香葡萄因較少受到氣候影響，產量豐碩，但出口銷售受國際進貨影響，價格調動幅度大，也引起了台灣民眾的關注，市場掀起多波搶購價格戰：相較於今年日本受到極端的氣候影響，產量及品質起伏較大，出貨量也因而受限，但市場價格恢復平穩。為了幫麝香葡萄愛好者節省錢包，家樂福即起推出限時、限量優惠，更是成為目前全台麝香葡萄最便宜通路，麝香葡萄來自山梨、長野、岡山縣空運直送，即日起至9月17前，通路最低限時特惠499元！家樂福「日本麝香葡萄」(產地山梨縣、長野縣與熊本縣），甜度達17度以上，以及9月4日至9月18日，還有「日本頂級貓眼葡萄禮盒」，600克／盒售價999元。不過499還不是最便宜，7-11即日起於「i划算」平台開賣多款麝香葡萄，9月9日起特別空運直送來台「日本麝香葡萄」，產地來自山梨縣及長野縣，嚴選水果甜度超過17度的高品質優質果種，首批限量一萬盒，無籽皮薄、果肉飽滿香甜帶有荔枝香氣，單盒重達350公克以上僅505元，團購優惠價5盒2475元、10盒4890元，最低每盒489元。日本產地麝香葡萄最大特色就是皮薄無籽不苦不澀、果肉飽滿彈牙又多汁，汁液又帶有濃郁的花香及荔枝香氣，相較如韓國及中國亦有大量種植，逐年品質提升但仍有些微差距，其中韓國產通常會在10月產出進口台灣。