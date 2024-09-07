台北羽球公開賽／混雙八強上演台灣內戰　葉宏蔚/李佳馨晉級四強

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台北羽球公開賽八強賽事，第一局林秉緯與林芷均這對組合拚勁十足，頻頻搶攻前場，不過葉宏蔚/李佳馨雙打經驗與默契豐富，在彼此都很熟悉對手的情況之下，分數始終膠著，互有領先。不過關鍵時刻，在19平狀況下，葉宏蔚/李佳馨還是技高一籌，連下兩分，以21：19拿下首局。第二局葉宏蔚/李佳馨連下3分，但林秉緯/林芷均也不甘示弱，馬上調整節奏將分數反超，在打到14：14平手,李佳馨前排攻勢兇猛，連下3分 ! 也奠定勝利基礎，最後就以21：14直落二擊敗林秉緯/林芷均，晉級四強 !