擊敗「麟洋配」後成冠軍大熱門！Free Style「寒流配」成冠軍熱門

台北羽球公開賽男雙八強賽，楊博涵和劉廣珩這組，在讓麟洋配最後一舞提早落幕後，瞬間成為男雙奪冠熱門人選，而他們也不負眾望，八強戰面對在高雄大師賽一搭就奪冠的張課琦/陳信遠這對高砲塔組合，主打Free Style的「寒流配」，讓高砲塔組合打的綁手綁腳，最終以21：17、21：13，直落二獲勝，搶下四強賽門票。
談到贏球關鍵，楊博涵說賽前和劉廣珩仔細研究了對手的影片，畢竟是在高雄大師賽奪冠的組合，身高高、力量足、跑動速度也快，所以比賽中，不斷和劉廣珩溝通，只要有問題，隨時調整。
強調溝通的打法，讓身材比較居劣勢的楊博涵和劉廣珩，輪流限制住擅長平推的陳信遠，在快拍部分的優勢，另外盡量不起高球讓高砲塔不輕易上手，減少自己的陷入挨打的局面。首局前半段執行度沒太完整，也讓比數很拉鋸，好在在失誤比較少的情況下，楊博涵和劉廣珩先以21：17搶下。
第二局，張課琦/陳信遠越是想追分，越顯得有點著急，節奏被帶走的情況下，更顯得被動，最終楊博涵/劉廣珩再以21：13拿下第二局，以直落二淘汰張課琦/陳信遠，成功闖進台北公開賽男雙四強。
對於能打進四強，楊博涵賽後幽默地說，其實我和廣珩也很想長高啊！但我絕對不會把克制高砲塔的秘訣告訴大家。坦白說，我覺得贏球關鍵是和劉廣珩場上的溝通很順暢，讓我們兩個人可以一加一大於二。
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強調溝通的打法，讓身材比較居劣勢的楊博涵和劉廣珩，輪流限制住擅長平推的陳信遠，在快拍部分的優勢，另外盡量不起高球讓高砲塔不輕易上手，減少自己的陷入挨打的局面。首局前半段執行度沒太完整，也讓比數很拉鋸，好在在失誤比較少的情況下，楊博涵和劉廣珩先以21：17搶下。
第二局，張課琦/陳信遠越是想追分，越顯得有點著急，節奏被帶走的情況下，更顯得被動，最終楊博涵/劉廣珩再以21：13拿下第二局，以直落二淘汰張課琦/陳信遠，成功闖進台北公開賽男雙四強。
對於能打進四強，楊博涵賽後幽默地說，其實我和廣珩也很想長高啊！但我絕對不會把克制高砲塔的秘訣告訴大家。坦白說，我覺得贏球關鍵是和劉廣珩場上的溝通很順暢，讓我們兩個人可以一加一大於二。