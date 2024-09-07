擊敗「麟洋配」後成冠軍大熱門！Free Style「寒流配」成冠軍熱門

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台北羽球公開賽男雙八強賽，楊博涵和劉廣珩這組，在讓麟洋配最後一舞提早落幕後，瞬間成為男雙奪冠熱門人選，而他們也不負眾望，談到贏球關鍵，楊博涵說賽前和劉廣珩仔細研究了對手的影片，畢竟是在高雄大師賽奪冠的組合，身高高、力量足、跑動速度也快，所以比賽中，不斷和劉廣珩溝通，只要有問題，隨時調整。強調溝通的打法，讓身材比較居劣勢的楊博涵和劉廣珩，輪流限制住擅長平推的陳信遠，在快拍部分的優勢，另外盡量不起高球讓高砲塔不輕易上手，減少自己的陷入挨打的局面。首局前半段執行度沒太完整，也讓比數很拉鋸，好在在失誤比較少的情況下，楊博涵和劉廣珩先以21：17搶下。第二局，張課琦/陳信遠越是想追分，越顯得有點著急，節奏被帶走的情況下，更顯得被動，最終楊博涵/劉廣珩再以21：13拿下第二局，以直落二淘汰張課琦/陳信遠，成功闖進台北公開賽男雙四強。