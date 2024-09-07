8月非農就業數據疲軟！美股再次受創　博通、特斯拉、輝達都跌

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國勞工統計局週五公布最新就業數據，顯示8月非農新增就業人數為14.2萬人，低於預估的16.5萬人，且7月非農新增就業人數也由初報的11.4萬人下修到8.9萬人，並不理想。被譽爲「今年最重要」就業報告表現疲軟，投資人擔憂情緒高漲，華爾街再次遭遇重創，美股主要指數齊跌，科技股首當其衝。綜合《CNBC》等外媒報導，美股主要指數6日收盤齊黑，創下2023年3月以來最糟糕的一週。8月份的最新就業數據，加劇了人們對勞動市場放緩的擔憂，一系列疲軟的數據，引發了人們對美國經濟狀況的警惕，紛紛拋售風險資產，還導致大型科技股暴跌。6日收盤，美股道瓊指數下跌410.34點，或1.01%，收40345.41點；那斯達克指數大跌436.83點，或2.55%，收16690.83點；標普500指數下跌94.99點，或1.73%，收5408.42點；費城半導體指數大跌214.20點，或4.52%，收4528.22點。Catalyst Capital Advisors投資組合經理艾希莉（Charles Ashley）認為，市場仍在尋找方向，而這將取決自聯準會（Fed）的決定。漢考克投資管理公司（John Hancock Investment Management）首席策略師羅蘭（Emily Roland）則表示，股市表現是一種情緒驅動的舉措，很大程度上是由擔憂推動，市場持續在「壞消息、好消息」的想法之間搖擺不定。分析指出，雖然該報告提升了市場對聯準會降息的預期，但華爾街擔心的是，降息幅度太小、太晚，而美國經濟可能陷入衰退，這將削弱企業利潤、抵消降低利率帶來的好處。聯準會理事沃勒（Christopher Waller）週五公開表示，自己支持在9月降息，考慮到通膨和勞動力市場目前的發展，「我認為現在是時候了」，並明確指出若勞動市場惡化的速度快於預期，那麼聯準會也應該採取更積極的措施來應對，但他不認爲經濟正陷入衰退，或者很快就會陷入衰退。焦點個股方面，特斯拉暴跌超過8%，博通下殺逾10%，輝達股價跌4.09%。其中，晶片製造商博通的股價因銷售預測不佳而大幅下滑並拖累其它晶片股。