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襲完海南換廣東！摩羯颱風將罕見三度登陸　中媒：雨下到模糊

國際中心蔡姍伶／綜合報導

▲摩羯颱風已於6日先後登陸中國海南省、廣東省，後續還預計在廣西至越南北部一帶「三次登陸」。圖為6日下午的海南省街頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲摩羯颱風已於6日先後登陸中國海南省、廣東省，後續還預計在廣西至越南北部一帶「三次登陸」。圖為6日下午的海南省街頭。（圖／美聯社／達志影像）
今年第11號颱風「摩羯」，已於6日下午4時20分左右，在中國海南文昌市登陸，不僅是2024年登陸中國的最強颱風，也是有史以來登陸中國的最強秋颱。幾個小時後，摩羯颱風又於6日深夜10時20分，以當地的超強颱風等級，在廣東徐聞縣角尾鄉二次登陸，中國氣象單位警告，6日至8日，海南、廣東、廣西等地將現「極端強風雨」，須注意防範。

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綜合中媒報導，「摩羯」在襲擊海南後，繼續以超強颱風等級，撲向廣東徐聞縣，登陸時中心附近最大風力17級（58公尺/秒），中心最低氣壓925百帕。隨後，摩羯颱風將移入北部灣海面，預計7日下午至晚間會在廣西防城港到越南北部一帶沿海「三次登陸」，接著強度應該會迅速減弱。

報導聲稱，自1949年以來，3次登陸海南、廣東、廣西的颱風並不多，總共只有4個，分別是1971年9號颱風、1984年10號颱風、2014年9號颱風「威馬遜」和2019年7號颱風「韋帕」。

有鑑於摩羯颱風潛在影響巨大、破壞性極強，報導形容，6日下午登陸海南省後，狂風呼嘯，雨「下到模糊」。而且帶來的風雨影響都具有明顯極端性，甚至不排除有龍捲風出現的可能，需重點防禦。

中國氣象單位提醒，摩羯颱風登陸後，結構依然完整、吸收巨量水氣，龐大雲系將給中國南部地區帶來至少3天的極端暴雨，廣東、海南、廣西、雲南等地，都需防範強風雨天氣對城市運作、交通運輸、漁業及近海養殖業等的不利影響，並做好山洪和地質災害、中小河流洪水、城鄉積澇的防禦和防風加固工作，涉海、涉島旅遊加強安全管理。


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