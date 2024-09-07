柯文哲捲圖利爭議　星媒評論：高智商卻非高明的政治家

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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城案，遭檢方羈押禁見，有星媒專文分析，認為柯文哲最後雖不一定會被判刑，但他與民眾黨的弱點已被充分暴露，政治影響力下降，直言柯固然有157的高智商，卻並非高明的政治家。新加坡《聯合早報》7日清晨刊載評論，爬梳了京華城案的來龍去脈，認為柯文哲最可爭議之處在於是否圖利了商人，台灣官員手握大權，往往可藉由都市計劃或農地重劃「點石成金」，故法律上制定圖利罪來遏止官商勾結。然而，在發展經濟和規劃都市發展時，許多決策都會涉及利益，官員批不批准，究竟是為民興利，亦或官商勾結圖利，僅是一線之隔，故要判決柯文哲有圖利罪相當困難，若無明確證據而以圖利罪判刑，反而會引起更大的爭議。評論指出，圖利罪的模糊地帶，對奸詐狡滑、就是想貪污的政客並無多大妨礙，他們懂得如何規避法律，照貪不誤；而一些安分、怕事的官員，即使想積極為城市發展興利，也會考量可能觸法而縮手縮腳，能免則免。截至發稿時間為止，北檢仍未查到柯文哲收賄的直接證據，但陸續已有媒體報導，包含柯文哲有700萬財產來源不明、聲稱北檢日前從柯文哲住家搜出USB隨身碟，記載柯文哲收取沈慶京1500萬元等未經核實的內容。評論直言，柯文哲真正的危機，在於他所標榜的科學、理性、務實和財政紀律等，在政治獻金帳目不清、識人不明後全都破功。他剛就任台北市長時，猛轟前臺北市長郝龍斌有5大弊案，結果都不了了之，就連他自己卸任後，也有京華城等5大案纏身。他曾痛批財團「拿刀叉吃人肉」，但在現實的金權政治下，改稱「財團老闆也是市民」；他本人未必收錢，但財團老闆回饋的方式有很多技巧，最主要表現在政治獻金，如果符合法律規範，財團回饋不算違法。評論結論表示，柯文哲最後不一定會被判刑，但這些事已充分暴露柯文哲和民眾黨的弱點，尤其柯文哲的政治影響力下降，證明他固然有157的高智商，卻非高明的政治家。立法院新會期即將開議，朝野將更為對立，而支持柯文哲的「小草」，主要是對藍綠都不滿的中青年和白領，即使柯P讓他們失望，他們多數也不會成為「回頭草」轉投藍綠懷抱，恐怕只會對政局更消極。