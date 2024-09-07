颱風遠離低壓帶接手週末天氣不穩！中南部防雷雨、大台北飆高溫

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▲目前兩個颱風都已經遠離台灣。（圖／翻攝氣象署官網）

▲今（７）日白天全台天氣狀況。（圖／翻攝氣象署官網）

根據天氣風險公司預測，因摩羯颱風持續遠離，麗琵颱風在遠洋活動快速減弱，雖然對臺灣都沒有直接影響，但目前在南海到菲律賓東方海面，以及琉球海域附近是一個大範圍的低壓帶，氣壓偏低、大氣較不穩定的區域延伸到臺灣附近，臺灣天氣在未來幾天不是很穩定。中央氣象署預測，今（7）還是水氣較多的天氣，中南部及各地山區注意局部大雨。明（8）日因臺灣東方的低壓帶來水氣，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區有午後雷陣雨。中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，根據昨（6）日20時歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明兩天台灣附近水氣增多，大氣不穩定，西半部午後局部對流發展、有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風、瞬間大雨；其他時間恆春半島易降雨、東半部偶有零星降雨的機率，今天是個高溫炎熱的天氣，氣象署在今(7)日中午前後針對新北市發出橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率，臺北市為黃色燈號。各地區氣溫為：北部23至37度中部24至36度南部24至36度東部23至35度下週一、二低壓環流通過，各地區皆偶有局部短暫陣雨的機率，中南部以午後雷陣雨為主，北部、東北部則轉有較大雨勢、並轉涼，應注意。下週三至週五台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後易有強對流發展的環境，其他時間偶有局部短暫降雨的機率。那麼下週是否雙颱共舞？吳德榮表示，下週二20時在台灣附近的擾動結構鬆散，以低壓環流的機率較高，關島附近的擾動則有較佳的條件，發展為颱風的機率高；美國模式所模擬的位置、強度則不盡相同。其未來的動向，由於大氣環境複雜，歐、美模式模擬亦不相同，且持續調整中，仍需繼續觀察。