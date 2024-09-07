湖人恐未能以最佳陣容開季！Vanderbilt情況不明　可能缺席訓練營

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洛杉磯湖人今年夏天的操作補強不多，基本上是用原有陣容準備2024-25賽季，這可能也將讓他們少了一些輪換上的容錯率，根據NBA記者Mike Bresnahan報道，球隊側翼防守大將Jarred Vanderbilt目前的傷勢情況不明朗，有可能會錯過訓練營和季前賽。Jarred Vanderbilt上賽季只打了29場比賽，在今年2月初之後他就沒有再出賽過。他本來是球隊重要的防守要角，在2022-23賽季的季後賽扮演重要角色，但上賽季卻因為腳傷而無法打太多場比賽，也讓球隊外線少了一名可以領防對方球星的球員。對於Vanderbilt的情況，記者Mike Bresnahan在《Lakeshow》中表示，「Vando的情況會很有趣。我不確定他是否準備好參加訓練營甚至季前賽。他受的是腳傷。當他二月受傷時，他選擇不在賽季中進行手術。我們將看看他是否已經準備好了。我沒有太多細節，我不確定他是否準備好參加訓練營。例行賽則另說，希望他到那時就已經準備好了。但目前還沒有太多關於他的具體信息。」雖然錯過訓練營開始日期，嚴格來說並不是什麼大問題，但Vanderbilt的腳在這麼長時間的復健後，仍未達到100%健康，這很耐人尋味，意味著他可能還沒有為開幕戰做好準備。在新任主帥JJ Redick的體系下，Vanderbilt將擔任重要角色，他後者是優秀的季後賽球隊中需要的那種球員，「他們精力充沛、防守出色、爭取球權，我稱他們為能量帶動者。他可以帶來整場比賽的能量，而且不需要透過得分來做到這一點，這使得他非常獨特。我迫不及待地想執教他。顯然他在夏天剩下的時間裡需要進行一些康復訓練，但當他健康時，他將成為我們球隊中的重要組成部分。」