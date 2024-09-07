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印度客機炸彈威脅轉降土耳其　檢查證實虛驚一場

中央社

▲印度塔新航空公司一架飛機因炸彈威脅緊急迫降在土耳其東部的艾斯倫省。當地官員稍晚說，這是一起假警報。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度塔新航空公司一架飛機因炸彈威脅緊急迫降在土耳其東部的艾斯倫省。當地官員稍晚說，這是一起假警報。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社伊斯坦堡6日綜合外電報導）印度塔新航空公司一架飛機今天因炸彈威脅而於格林威治標準時間13時30分（台北時間6日晚間9時30分）緊急迫降在土耳其東部的艾斯倫省。當地官員稍晚說，這是一起假警報。

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法新社報導，土耳其官員說，有人在機上洗手間發現一張寫著「機上有炸彈」的紙條，於是拆彈小組搜索飛機，疏散234名乘客和13名機組員。

塔新航空（Vistara Airlines）發言人說，編號UK 27的班機原定從孟買飛往法蘭克福，因「安全疑慮」而轉降。

艾斯倫省（Erzurum）省長齊夫茨（Mustafa Ciftci）在機場告訴記者：「截至晚間11時30分，所有搜索和檢查行動已執行完畢。我們工作的結果是發現炸彈威脅沒有根據。」

他還說，機場的預防性暫停起降措施已於檢查完畢後取消。

他說，「所有來訪或離開本省的班機現在都可安心飛行」，另外會有一架飛機於土耳其東部時間7日上午7時25分從孟買飛抵艾斯倫，將乘客送往法蘭克福。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1130907

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