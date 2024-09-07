大谷翔平挑戰第45轟！對決左投Boyd　生涯第2次「百打點」只差1分

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大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊球星大谷翔平今（7）日繼續挑戰單季「50轟50盜」紀錄，他在對上克里夫蘭守護者的比賽，擔任指定打擊、打第一棒，是否能夠在這場比賽敲出本季第45發全壘打？受到關注。目前他距離50-50，只剩下6轟和4盜，距離職業生涯第2次單季破百打點，只差1分。本賽季至今，大谷翔平已出賽137場比賽，打擊率為2成99，敲出44支全壘打，打回99分打點，得到111分，完成46次盜壘。截至5日結束，他在全壘打方面領先國家聯盟第2名7支，打點排名第2；與領先者僅相差1分；打擊率排第8。守護者這一場的先發投手是在大聯盟效力10年的33歲左投Matthew Boyd，上個休賽季，他從老虎隊恢復成為自由球員，並隨後與守護者隊簽約。Boyd去年6月進行肘部手術，直到今年8月13日才回歸，至今的4場比賽取得1勝1負，自責分率為2.38，表現優異。大谷在過去和他的對戰中，6次打擊敲出1支安打，獲得1次保送，被三振1次。而道奇隊的先發投手是27歲的右投Landon Knack，目前他已出賽10場比賽，取得2勝2負，自責分率為3.00。