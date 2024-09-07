柯文哲、民眾黨危機不等於第三勢力消失！《外交家》：或產生質變

民眾黨主席柯文哲近日深陷弊案風波，遭檢方羈押禁見，支持者及民眾黨怒控是政治迫害，誓言抗爭到底。對於民眾黨面臨這一連串危機後，是否將泡沫化，各界看法不一，目前在美國內華達大學拉斯維加斯分校擔任政治學副教授的學者王宏恩認為，台灣政壇的第三勢力不會因此消失，只是可能產生質的變化。
根據美國知名國關、政治刊物《外交家》（The Diplomat）報導，王宏恩指出，近年台灣第三黨的支持基礎，來自於越來越多的獨立選民，這群人自2016年以來持續穩定成長，在經歷了國民黨、民進黨的連續多年執政後，這些無黨派人士對這兩大政黨的幻想基本已經破滅，認為統獨爭論已不再是重中之重，轉而尋求超越傳統藍綠分歧的政策，削弱兩大黨在制定政治議程方面的主導權。
王宏恩分析了近年的選民結構，發現柯的支持者與賴清德、侯友宜的支持者之間，只有很小的重疊區域，賴和侯的選票並未超出各自政黨的界限，儘管他們都試圖將自己塑造為溫和的中間派，但最終仍未能吸引本黨以外的選票。 相較之下，在排除2大政黨的替代方案中，許多選民選擇了民眾黨，把票投給柯文哲，儘管民調顯示柯文哲勝算不太高，但這些選民仍然拒絕進行策略性投票，繼續把選票投給柯。
王宏恩表示，近年支持第三勢力的選民相當活躍，這些人不僅願意投票，還願意在選舉期間捐款、花時間接觸政治訊息，他們的動機主要來自反對兩大政黨。 即使民眾黨在當前的鬥爭顯出潰散之勢，這個選民基礎在未來幾年仍將存在，並可能成為下一波第三方競選活動的基礎，而不會轉向其他處，這意味著新的第三方運動隨時可能再次興起。
至於下一個第三方將如何崛起，王宏恩坦言，過去幾年，民眾黨雖然透過民粹主義言論贏得不少支持，但沒有建立堅實的治理基礎，也沒有證明其執政和兌現承諾的能力。此外，過度依賴單一個人的魅力，會導致黨的支持度隨個人命運而波動。 接下來，這些追求第三勢力的選民將變得更加挑剔，不再僅僅滿足於個人魅力，而是尋求制定和執行長期政策的能力，從基層到國家層面皆然，這就是他說的「質變」。
而若第三方無法建立任何據點來執行其政策，那麼這些厭倦了藍綠分歧的選民，可能就會暫時降低政治參與度，等待下一個小眾政黨再次動員。當新的第三方出現在政壇時，它不會僅僅依靠個人魅力，而是提出新的政策方向，來獲得反對藍綠之選民的支持，也將更具備競爭力。對於藍營和綠營來說，挑戰是如何改變這些選民對他們的反感，並透過一項項實際政策，逐步贏回選票，只是考量到目前立法院的僵局，要推動國內政策改革恐怕不容易。
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王宏恩分析了近年的選民結構，發現柯的支持者與賴清德、侯友宜的支持者之間，只有很小的重疊區域，賴和侯的選票並未超出各自政黨的界限，儘管他們都試圖將自己塑造為溫和的中間派，但最終仍未能吸引本黨以外的選票。 相較之下，在排除2大政黨的替代方案中，許多選民選擇了民眾黨，把票投給柯文哲，儘管民調顯示柯文哲勝算不太高，但這些選民仍然拒絕進行策略性投票，繼續把選票投給柯。
王宏恩表示，近年支持第三勢力的選民相當活躍，這些人不僅願意投票，還願意在選舉期間捐款、花時間接觸政治訊息，他們的動機主要來自反對兩大政黨。 即使民眾黨在當前的鬥爭顯出潰散之勢，這個選民基礎在未來幾年仍將存在，並可能成為下一波第三方競選活動的基礎，而不會轉向其他處，這意味著新的第三方運動隨時可能再次興起。
至於下一個第三方將如何崛起，王宏恩坦言，過去幾年，民眾黨雖然透過民粹主義言論贏得不少支持，但沒有建立堅實的治理基礎，也沒有證明其執政和兌現承諾的能力。此外，過度依賴單一個人的魅力，會導致黨的支持度隨個人命運而波動。 接下來，這些追求第三勢力的選民將變得更加挑剔，不再僅僅滿足於個人魅力，而是尋求制定和執行長期政策的能力，從基層到國家層面皆然，這就是他說的「質變」。
而若第三方無法建立任何據點來執行其政策，那麼這些厭倦了藍綠分歧的選民，可能就會暫時降低政治參與度，等待下一個小眾政黨再次動員。當新的第三方出現在政壇時，它不會僅僅依靠個人魅力，而是提出新的政策方向，來獲得反對藍綠之選民的支持，也將更具備競爭力。對於藍營和綠營來說，挑戰是如何改變這些選民對他們的反感，並透過一項項實際政策，逐步贏回選票，只是考量到目前立法院的僵局，要推動國內政策改革恐怕不容易。
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